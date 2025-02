Bullying e cyberbullying, a batalha pelo Super!

Falar sobre bullying com os meninos é essencial para construir uma sociedade mais empática e consciente. Isso é ótimo!. A marca de entretenimento da Paramount Italia dedicada a crianças e adolescentes e da associação “fazendo X Good”, ativada por mais de 14 anos em território nacional. A violência de bullying, cyberbullying e gênero pode deixar feridas profundas, mas o diálogo e a educação são ferramentas poderosas para prevenir e contrastá -las. Por ocasião do Dia Nacional contra o bullying e o cyberbullying, eles serão transmitidos pelos clipes com a íris criadora de Domenico durante a programação super!, Na qual alguns meninos dirão como o bullying vivia em suas vidas diárias. A nomeação é de segunda -feira, de 3 a domingo, 9 de fevereiro de todos os dias, às 19:30, no Super, Canal 47 do DTT e Tivusat e 625 do Sky.

Nos clipes, os meninos são convidados a fazer “códigos ninjas”, inspirados nos valores fundamentais das famosas tartarugas ninjas: lealdade, coragem, colaborada e detecção. E a partir de segunda -feira, 10 de fevereiro, a série “The Stories of the Ninja Turtles” sempre será transmitida no Super, o Canal 47 do DTT e Tivusat e 625 do Sky, de segunda a sexta -feira às 17:45. “O bullying não é algo que acontece” aqui e agora “, você o carrega por um longo tempo e pode voltar à superfície quando espera menos. Uma coisa que eu sempre digo é que o bullying não deve ser superado, mas de volta porque de volta porque apenas pelo rosto pode ser derrotado “, diz Iris di Domenico.