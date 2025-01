Bundestag aprovou uma resolução que exige que uma política de migração seja tocada na Alemanha

Os parlamentares da Bundestag apoiaram o projeto de resolução sobre a legislação de concessão de migração proposta pela maior facção da oposição do parlamento alemão da CDU/CSS. Sobre isso Relatórios Tagesschau.

O bloco CDS/XSS propôs um documento de cinco pontos, que inclui a introdução do controle de limite constante, a possibilidade de rejeitar asilo às petições já na fronteira e detenção de estrangeiros, que as autoridades comprometeram a deixar o país.

Durante a votação, 348 deputados declararam a resolução, 345 votaram contra, 10 Tagesschau observou que a aprovação da resolução se tornou possível graças ao apoio de parlamentares do Partido Democrata Livre (SVDP) e Ultra -Lanwing for Alemanha para a regra democrata da Alemanha Partido da Alemanha (SDPG (SDPG SDPG (SDPG) e Soyuz-90/Green, bem como o partido esquerdo se opunha.

Contra resolução Ele se apresentou Chanceler alemão Olaf Sholts. “O direito ao asilo é parte integrante do nosso sistema legal e valioso. Não temos o direito de sacudi -lo “, disse ele (uma citação para Deutsche Welle).

A DW escreve que a resolução adotada não é obrigatória para a implementação do governo federal e das autoridades estaduais como um todo.

“Este pedido parlamentar não tem uma força legal obrigatória, mas a votação mostrou que a idéia de proibir a migração ilegal tem uma maioria. Isso pode afetar a votação na sexta -feira 31 de janeiro, quando o Bundestag discutirá a lei já vinculativa” – – – Notas Bild.

O CDS/CSS Blok e seu líder, candidato ao chanceler Friedrich Mertz, fizeram uma iniciativa de derramar a política de migração após um ataque na Baviera Asafenburg. Em 2 de janeiro, um homem de 28 anos atacou um grupo de crianças no Shental Park com uma faca. Duas pessoas foram mortas, incluindo um filho de dois anos. O ministro do Interior de Joachim Herrmann da Baviera disse que um homem do Afeganistão foi atacado. Segundo ele, o suspeito chegou à Alemanha em 2022 e sofreu asilo. No entanto, ele retirou o pedido e o procedimento foi interrompido. Herrmann acrescentou que o atacante estava em tratamento psiquiátrico.