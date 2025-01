No Bundestag, ele votou que a votação sob a proposta da Federação de Oposição da CDU/CSS, que incluiu refugiados seriamente e migração na Alemanha. A maioria dos parlamentares (350) se opôs à conta, Relatórios Edição alemã de Tagesschau. 338 parlamentares apoiaram a proposta, mais cinco pessoas restringidas.

Os autores das propostas da lei solicitaram que o estabelecimento não apenas controle, mas também o limite de estranhos estrangeiros como uma “meta abrangente”, Explica Tagesschau. Além disso, o documento sugeriu que a re -unificação da família fosse interrompida a pedido do requerente na Alemanha, que não aprovou a solicitação de asilo, mas que pode permanecer no país por outros motivos. A proposta da lei também foi expandida pelo poder policial, permitindo que ele enviasse solicitações de custódia e custódia dos estrangeiros para se deportarem.

Além das CDU/CSs, a proposta da lei era os deputados do Partido Democrata Livre da Alemanha (SVDP), bem como a ultra -laborial “alternativa à Alemanha” (ADG). O líder da CDU, Friedrich Mertz, rejeitou as acusações de cooperar com o Ultra -Lake -de acordo com ele: “Ninguém no partido detém a mão do ADG”.

O Partido Social Democrata da Alemanha (SDPG) e “verde” se opuseram à proposta da lei. “A Europa olha para a Alemanha. Que pinturas mostraram nosso país em toda a Europa e, acima de tudo, Moscou no ambiente passado? Extremistas que dificilmente podem acreditar em sua felicidade. Os parlamentares ADG se abraçam e criam selfies para capturar este dia histórico”, disse alemão O ministro das Relações Exteriores Annalen Berobok, representando Green.

Na quarta -feira, 29 de janeiro, o Bundestag apoiou a resolução da CDU/CSS para apertar a política de migração na Alemanha, mas não possui um status obrigatório. A resolução foi condenada pelo chanceler alemão Olaf Sholts. “O direito ao asilo é parte integrante do nosso sistema legal e valioso. Não temos o direito de abalá -la “, disse ele.

Sobre dados Pesquisa para 31 de janeiro, para CDU/CSS nas eleições do Parlamento Alemão, 29,8% dos eleitores alemães estão prontos para votar, 20,8% dos eleitores do ADG. O Partido SDPG Scholtssa está em terceiro lugar, com uma pontuação de 15,8%, “verde” – 13,8%.

