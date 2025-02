Bus de transportção de estradas estaduais de Telangana tomando u -url colide com caminhão, 8 Wasten – Telangana News

Pelo menos oito passageiros receberam ferimentos leves depois que o ônibus da Corporação de Transporte Rodoviário do Estado de Telangana (TSRTC) colidiu com um caminhão nos arredores do município de Kammeddy na sexta -feira, informou a polícia.

A colisão entre os dois veículos ocorreu enquanto o ônibus tentava pegar uma rodovia nacional perto da vila de Ilchipur.

Um total de 20 passageiros estava a bordo do ônibus quando o incidente ocorreu. Os passageiros feridos foram transferidos pela polícia para o hospital do governo do governo de Kammeddy para receber tratamento.

O ônibus de transporte rodoviário pertencia ao depósito de Nizamabad, acrescentou a polícia.