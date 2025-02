Bwil se vingou por Betbiev, o lutador na batalha do campeonato

O RAID-RARE entre os combatentes russos em meio ponto, Arthur Beterbiev e Dmitry Bivval, terminou. A vitória foi conquistada por Bovil, tornando -se o proprietário do título de campeão mundial absoluto.

A batalha ocorreu no domingo à noite em Riyadh (Arábia Saudita) e durou as 12 torres. A maioria dos árbitros deu a vitória de Bivola. Match Office of the Match: 114-114, 116-112, 115-113 a favor de Bivola.

Durante a primeira batalha, Beterbiev venceu os óculos, tornando -se um campeão mundial absoluto. Agora, Bovol recebe esse título, e Bettebiev passou por a primeira derrota de uma carreira profissional.

Na véspera da vingança Dmitry Boval, ele admitiu que era um desejo de se vingar de Arthur Bestbiev por sua derrota. “Claro, quero me vingar. No coração, quero isso, mas tento controlar essas emoções, tentar permanecer no chão, pensar com a cabeça fria, trabalhar razoavelmente, sem desejo de vingança “, relata a revista Bivola Ring.