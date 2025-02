Byd, chega "Ato 2": SUV na cidade, o desafio chinês para a Europa

11 de fevereiro de 2025

A “escolha mais inteligente para a cidade”. O produtor chinês BYD lançou o novo B-SUV elétrico que combina segurança, conforto e tecnologia do OGR of Turim ‘Act 2’. O modelo mede 4,3 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,6 metros de altura e será produzido em quatro cores e dois acessórios, ativo e impulso. O lançamento na Itália será acompanhado por uma enorme campanha de promoção, com comerciais de televisão também em combinação com o Sanremo Festival. Enquanto isso, nas próximas semanas, uma reunião entre o gigante chinês e os fornecedores italianos está planejada em Turim.

“O que eu poderia fazer era permitir que os componentes italianos fossem os primeiros a se abrir com sua competitividade e tecnologia – Alfredo AltaVilla sublinhou BYD para o mercado europeu – o evento de 20 a 21 de fevereiro em Turim que esperamos que eles colocassem tanto possíveis fornecedores possíveis para se tornar o parceiro da BYD. A longo prazo, acho que é uma escolha que pode ser muito importante para os componentes italianos “. No momento, a abertura de uma fábrica na Itália não está planejada depois disso na Hungria e na Turquia”. – AltaVilla admitido – Vamos nos concentrar no crescimento dos volumes da empresa e depois veremos as possíveis possibilidades de produção adicionais “.