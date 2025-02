Bypolls Results 2025 Live: A contagem de votos começa para Erode East, Milkipur Seats

Os Bypolls foram realizados em Uttar Pradesh e Tamil Nadu nesta semana com os resultados que serão declarados em 8 de fevereiro. O assento de Milkipur, parte do distrito de Ayodhya politicamente significativo, tornou -se uma batalha de prestígio entre o Partido Samajwadi e BJP. Enquanto isso, espera -se que o DMK passe pelo East East Bypolll com a maioria das partidas da oposição boicotando as eleições.

Pesquisas para Milkipur foram necessárias na UP após o SP, Awadhesh Prasad, anulou o assento ao vencer as eleições de Faizabad em 2024 de Lok Sabha. O BJP vê o bypoll como uma oportunidade de vingar essa perda e ganhar um novo terreno no estado. É pertinente observar que Milkipur foi o único assento de assembléia que o BJP perdeu no distrito de Ayodhya nas pesquisas da Assembléia de Uttar Pradesh de 2022.

Pesquisas para Milkipur foram necessárias na UP após o SP, Awadhesh Prasad, anulou o assento ao vencer as eleições de Faizabad em 2024 de Lok Sabha. O BJP vê o bypoll como uma oportunidade de vingar essa perda e ganhar um novo terreno no estado. É pertinente observar que Milkipur foi o único assento de assembléia que o BJP perdeu no distrito de Ayodhya nas pesquisas da Assembléia de Uttar Pradesh de 2022.

O líder do Congresso, Evks, Elangovan, conquistou o assento do ERODE por uma margem de 66.233 votos, considerando as eleições de 2023.

Havia 46 candidatos, incluindo 44 independentes, na briga e o concurso estava apenas entre o candidato dominante do DMK VC Chandirakumar e o Partido Nacionalista Tamil, o líder de Naam, Tamizhar Katchi, Mk Seethalakshmi. Os partidos da oposição, incluindo a principal oposição, Aiadmk, boicotaram as pesquisas.

Fonte