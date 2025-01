C.sinistra: Gentiloni, ‘a credibilidade depende do Partido Democrata e não de outras forças. Eu dou uma mão, mas sem papéis’

Roma, 18 de janeiro (Adnkronos) – “Trabalhei, à minha maneira, para o Partido Democrata durante mais de trinta anos. Este é o meu mundo, para onde vais?” mas “não aspiro a nenhum cargo. É a primeira vez em 20-30 anos que digo que falo por mim mesmo, gostaria de contribuir”. Paolo Gentiloni disse isso em seu discurso na Assembleia da Igualdade de Liberdade em Orvieto.

“Penso que o nosso problema é reconhecer a utilidade e a importância da emergência de forças moderadas e reformistas. Sou a favor, não há autossuficiência da nossa parte – disse o ex-primeiro-ministro –. Mas credibilidade. A alternativa não pode ser dada. Para estas formações depende do perfil da força fundamental que pode liderar a coligação. É assim que sempre foi.”

“Não estou a pensar na facção dentro do Partido Democrata, nem digo isto em polémica com Elly Schlein, a quem deve ser creditada a activação do Partido Democrata, mas o trabalho dos próximos meses deve ter como tarefa fundamental um Partido Democrata onde a alma, as ideias e os projetos reformistas são de fundamental importância. Sem isso, a sua credibilidade como força governamental nunca estará completa.”