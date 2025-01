CA erra ao dividir conta de alimentação em planilha Excel; Internautas apontam ‘problema de habilidades’ em postagem viral

postagem viral : Dividir a conta final depois de um dia com os amigos muitas vezes se torna uma tarefa complicada, especialmente quando você precisa anotar todas as pequenas despesas incorridas. No entanto, um revisor oficial de contas (CA) fez uma planilha Excel detalhada para dividir a conta da alimentação entre um grupo de amigos.

A publicação viral

Uma foto/captura de tela da folha é fornecida na postagem do usuário X Sneha (@itspsneha). Os títulos das colunas nomeiam as pessoas do grupo, enquanto as linhas listam os alimentos consumidos e depois mencionam valores específicos pagos e devidos a amigos individuais.