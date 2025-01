Cabelo lavado por ácido! O caleidoscópio cora! Conhecê -lo "Punk com um toque" Detalhes da beleza de nossa capa de janeiro filmando

Se você conhece o repertório de trabalho de Julia Garner (seja seu papel de ruptura ardente como Ruth Langmore em Ozark ou seu papel mais recente como Charlotte neste ano Lobo), você já sabe que o ator é o melhor metal quando se trata de entrar no personagem * extremamente credível *. E para o nosso Capa de janeiro A transformação foi, esteticamente, igualmente impressionante. Elfo rosa e maquiagem rosa e maquiagem magenta de Garner foram inspiradas na era pós -punk – com uma reviravolta. “Julia é a musa final e ainda é tão inspiradora para trabalhar com ela”, confirma a celebridade do cabeleireiro Bobby Eliot . “Ela realmente se vira, o que torna o trabalho com ela tão incrível.”

Abaixo, levamos você nos bastidores enquanto discutimos todos os detalhes de cabelos e maquiagem, ponto por ponto.

A aparência elegante e brilhante do ator do dia foi a antítese completa dos loops loiros exclusivos para os quais o público pode ser usado. “Foi o nosso ponto de vista em um micro-bob ou em um elfo elegante”, observa Eliot. “A chave para alcançar esse visual era um protetor de calor e brilhante”. Para um toque de brilho, Eliot confiou no Oribe Óleo capilar nutritivo de luxo em ouro nutritivo (US $ 59) Além da marca Escudo de estilo bálsamo (US $ 48) para manter simultaneamente os danos potenciais induzidos pelo calor.

Enquanto isso, lavagens de coral leves e fragmentos suculentos de ganzer arenoso inspirados no rosa brilhante e maquiador de garner no set. Depois de preparar o rosto do ator com um hidratante e uma fundação (Augustinus Bader O creme rico US $ 190, para os laboratórios antigos e haus Triclone Skin Tech Foundation US $ 49, para o último), Ganzer chegou a uma paleta de mandarim, pesca e cores rosa animadas para a sombra dos olhos e a sombra. “Para este primeiro visual, adicionei uma lavagem de cores neutra nos olhos usando o Violet_fr Pintar com calcinha (US $ 32), pontuado com muito rímel preto ”, explica Ganzer. “A partir daí, criei um visual corado do caleidoscópio com tons de preocupações, corais e rosa brilhante usando laboratórios Haus Fusíveis de cores rolando Em Pomelo Peach (US $ 32) e Dragon Fruit Daze (US $ 32). »»

A segunda marca de Garner priorizou um lábio ousado fresco como o principal ponto focal. “Eu mantive o resto de sua maquiagem bastante pálida e usei meu batom favorito de todos os tempos, Shiseido Pó moderno de fosco Em Majo (US $ 26) para criar o marrom perfeito para o chumbo ”, compartilha Ganzer.

Mais tarde, nuances de punk dos anos 90 (incluindo uma cor de cabelo de cor bolha) usurpou o penteado do ator no estilo Twiggy. “A atmosfera geral das filmagens foi” Underground Punk London “, então acabamos de construir a partir daí”, explica Eliot. “Rose foi realmente uma ideia de que Julia e eu já conversamos, e foi o momento ideal para isso”.

Embora se tornar rosa possa parecer intimidador, é mais fácil fazer a cor para um teste. Para obter um tom de rolos de rock de Rose semelhante, Eliot recomenda entrar em um Cor de cabelo temporário rosa pastel e – há a chave – reduzindo -a com o condicionador. Dessa maneira, o resultado parece um pouco desaparecido e vivido. Quanto ao estilo, Eliot usou o Oribe Creme de seda encruzilhada (US $ 46) para melhorar a onda natural do Garner e o loop. “Quando se trata de trabalhar com cachos no set, estou procurando produtos que possam ser construídos e não se tornarão crocantes sobre mim durante o dia”, explica Eliot.

“O cabelo rosa era uma parte tão divertida do tiro”, acrescenta Ganzer. “Bobby fez um excelente trabalho fazendo uma aparência vivida e desbotada, mesmo que fosse feita naquela manhã”. E com a maquiagem, o objetivo era manter tudo o que parece harmonioso – também conhecido como vivido – e não muito preciso ou perfeito. -Fect.

“Este último visual foi uma fantasia escura de framboesa e de mau humor usando uma mistura de cores de Natasha Denona Minha paleta de sombras dos sonhos (US $ 69) para criar um efeito defumado profundo, mas dinâmico ”, explica Ganzer. “Eu enfiei os olhos de Julia no topo e no fundo com Victoria Beckham Beauty’s Kajal Satin forling de preto (US $ 34) e deu algumas camadas de rímel. Os olhos de Julia são absolutamente magníficos. A forma, a cor azul penetrante, seus longos cílios loucos … então eu realmente gosto de torná -lo o centro. »»

Então, para manter qualquer consistente, Ganzer terminou a aparência adicionando um pouco de Lancôme O batom de creme vermelho absoluto em Paris Flies (US $ 35) para a fórmula Shiseido em Majo, que já estava nos lábios de Garner. Esse efeito sobreposto, explica Ganzer, ajudou a combinar os lábios de Garner com a paleta de cores dos olhos.