‘Caça às bruxas antiamericana’: Donald Trump elogia ‘libertação incondicional’ em caso de silêncio

O presidente dos EUA, Donald Trump, não foi condenado a nenhuma punição ou à “libertação incondicional” em seu caso histórico para silenciar o dinheiro. Trump elogiou o veredicto e classificou as acusações contra ele de “infundadas, ilegais e falsas”. Trump, um republicano, atacou os rivais democratas, dizendo: “Os democratas radicais perderam outra caça às bruxas patética e antiamericana”.

Isso significa que Trump não irá para a prisão nem enfrentará qualquer outra punição por sua condenação criminal decorrente do dinheiro pago a uma estrela pornô por seu silêncio, decidiu um juiz na sexta-feira, mas disse que a posse de Trump em 20 de janeiro não apagaria o veredicto do júri.

Trump será agora o primeiro presidente a tomar posse com uma condenação criminal.

Foi assim que Trump reagiu à sua sentença no caso do dinheiro secreto:

“Os democratas radicais perderam outra caça às bruxas patética e antiamericana. Depois de gastar dezenas de milhões de dólares, desperdiçando mais de 6 anos de trabalho obsessivo que deveria ter sido gasto protegendo os nova-iorquinos do crime violento desenfreado que está destruindo a cidade e o estado, coordenando com o Departamento de Injustiça Biden/Harris no uso ilegal de armas, e ao apresentar acusações completamente infundadas, ilegais e falsas contra seus 45º e 47º presidentes, recebi uma LIBERAÇÃO INCONDICIONAL.”