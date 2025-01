Caça emoção na Alemanha: armas de fogo estão novamente na moda

Na Alemanha, é observado um aumento sem precedentes no interesse na caça: atualmente, 460.711 pessoas têm permissão oficial para esse tipo de atividade – isso se tornou um novo máximo histórico. Tais conclusões vieram pela Associação de Caça Alemã, dedicando sua declaração à exposição em uma larga escala “Jagd und Hund”, que será realizada em Dortmund de 28 de janeiro a 2 de fevereiro.

De acordo com os organizadores do evento, esta é a maior feira de caça da Europa, que ocorre a cada ano em Dortmund e atrai dezenas de milhares de visitantes. Este ano não será uma exceção – o fórum tradicional abrirá mais uma vez as portas de amantes e profissionais nos negócios de caça.

Um aumento no número de mulheres

De acordo com a Associação Alemã de Caça, ao longo de três décadas, o número de proprietários de licenças de caça aumentou em mais de um terço. Ao mesmo tempo, a parcela das mulheres é de cerca de 11% do total. As estatísticas oficiais indicam que cerca de 5,5 caçadores representam cada milhares de pessoas na Alemanha. Essa dinâmica enfatiza a crescente popularidade da caça não apenas como um hobby, mas também como um meio ativo de participação na gestão da vida selvagem.

Líderes entre a terra

Segundo números oficiais, Mecklenburg – Pomerania dirige a lista de terras com a maior densidade de caçadores: nesta região, existem mil habitantes por 10 proprietários de ingressos de caça. Na segunda linha, a Saxônia inferior com o indicador 9 foi localizada, e Schleswig Holstein ficou em terceiro lugar, atingindo a marca de 8. Se estamos falando sobre o número absoluto de caçadores, então a palma da primazia se mantém em toda a confiança le Rhin du Nord – Westphalia – Nesta terra federal densamente povoada, mais de 101 vidas de 900 caçadores. Aqui está a Baviera (75.000) e mais uma vez na Saxônia inferior (cerca de 70.000).

Por que essa popularidade

As publicações alemãs destacam regularmente a multifuncionalidade da caça na sociedade moderna. Não é apenas de interesse esportivo, mas também de tarefas tão importantes quanto:

Preservação e proteção de espécies: o controle das populações de animais ajuda a prevenir sua reprodução em massa ou, inversamente, à extinção.

Prevenção de doenças: os caçadores desempenham um papel no monitoramento da saúde da vida selvagem, o que ajuda a detectar e restringir as epidemias em animais ao longo do tempo.

Proteção de culturas e terras florestais: a regulamentação do número de jogos minimiza os danos às culturas e florestas agrícolas.

Participação na eliminação das consequências de um acidente: de acordo com a Associação de Caça Alemã, os caçadores geralmente ajudam quando os confrontos com animais selvagens ocorrem nas estradas.

Torne -se o proprietário da licença

Para fazer isso, na Alemanha, é necessário passar no exame estadual, que inclui módulos teóricos e práticos. De acordo com as estatísticas, cerca de um quarto dos candidatos não conseguem no teste durante a primeira tentativa. Uma seleção tão completa é explicada pelo fato de que o caçador assume a responsabilidade direta pela segurança de outros e métodos humanos de interação com a natureza.

Jagd und hund em Dortmund

Um dos locais mais notáveis ​​para a comunidade de caça mostra que as mais recentes tecnologias de caça e equipamentos, conferências temáticas e classes de mestrado sobre a caça apropriada e segura ocorrem. Segundo os organizadores, o evento coleta dezenas de milhares de visitantes, incluindo não apenas profissionais, mas também amantes de iniciantes. A exposição abre a oportunidade de trocar experiência e discutir com especialistas da indústria líder.

Outras perspectivas

O crescimento no número de caçadores na Alemanha aparentemente continuará. O aumento da atenção ao gerenciamento e controle do ambiente sustentável da vida selvagem torna a caça cada vez mais relevante e socialmente significativa. Ao mesmo tempo, a Associação de Caça Alemã sublinha que os principais princípios devem permanecer observados em regras estritas de segurança e uma abordagem responsável à natureza viva.

