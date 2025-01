Caçadores furtivos foram presos em Sakhalin por capturar pepino-do-mar no valor de 1,2 milhão de rublos

Foi descoberto que um residente de Korsakov e seus amigos pescavam frutos do mar valiosos em barcos a motor. Eles usaram equipamento de mergulho profissional. Cúmplices monitoraram a situação caso os agentes da lei aparecessem.

Em seguida, os pepinos-do-mar foram levados para um local alugado, localizado no setor privado em Korsakov. Lá, os frutos do mar eram tratados termicamente com equipamentos especiais e depois a iguaria era vendida.

Os criminosos foram presos por detetives. No local, a polícia encontrou 702 pepinos-do-mar crus e 1.127 congelados. Eles apreenderam o pescado, barcos, equipamentos de mergulho e um barril de metal. De acordo com estimativas preliminares, os danos aos recursos biológicos presentes na água totalizaram cerca de 1,2 milhão de rublos.

Um processo criminal foi iniciado nos termos da Parte 3 do artigo 256 do Código Penal da Federação Russa. São realizadas atividades com o objetivo de coletar e garantir provas. Os réus são reconhecidos por não saírem do local e se comportarem adequadamente