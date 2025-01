"Cada palavra uma mentira. Sem tempo suspeito": Travaglio em Estasi Manetara, ataque surrealista em Meloni

Giorgia Meloni e meio governo nos pontos turísticos dos magistrados para o caso AlmasriA história foi explodida ontem, terça -feira, 28 de janeiro, com o vídeo em que o primeiro -ministro disse ao relatório de registro no registro logo antes. Um caso que é enorme controvérsias por razões óbvias e que domina o debate da mídia e da televisão.

A história também mantém o banco Oito e meioO programa realizado por Lilli Gruber Em La7, onde no episódio de quarta -feira, 29 de janeiro, entre os convidados, há Marco TravaglioO diretor de Diário E o ponto de referência da frente de Manettaro. “Meloni repetiu que continua sem hesitar e que a segurança da nação está em jogo”, pergunta Gruber.

Travaglio começa em resposta com uma parte integrante que não deixa dúvidas: O promotor público Travaglio já publicou sua frasecondenação por Meloni e através do governo. Sem apelo. “Havia realmente algo, Cada palavra é uma mentira – Compartilhe no quarto -. Esta é uma tempestade em um copo de água, o copo de água é o relatório enviado para Meloni ontem. A tempestade é quem foi libertada por Meloni para dramatizar uma pergunta, Jogue na caciaraEm conspiração. Embora seja uma coisa muito trivial que vem de uma coisa muito séria: a Itália tem que parar Almasri, porque adere ao Tribunal Penal Internacional “, uma breve redução do emprego, que vende sua história como verdade absoluta, definida pelas peculiaridades do isto” “.





“O promotor público não conseguiu arquivar a queixa de Li Gotti porque era muito detalhada, então ele teve que alertar as pessoas envolvidas”, acrescentou. “Meloni recebeu o relatório, transformou -o em um conhecimento de garantia e o conectou aos eventos atuais que não têm nada a ver com isso: O momento não está com o relógio. A separação das carreiras e controvérsias dos magistrados não tem nada a ver com isso. Meloni dramatiza porque ele tem que fingir que tudo o que acontece nas salas de aula dos tribunais da Itália faz parte de uma conspiração “, conclui Travaglio. Sim, para o diretor do fato diário, está tudo bem, tudo normal. Menos raiva.

