Cadastro de participantes do projeto "Hora dos heróis" termina em 25 de janeiro

Refira-se que os candidatos também terão de se submeter a provas até esta data, que serão realizadas em ponto de avaliação à distância.

Mais de 17,5 mil pessoas já se inscreveram para participar do programa como parte de inscrições adicionais. O número total de candidatos, incluindo a primeira coorte, ultrapassou 61 mil pessoas, disse o reitor da Academia Presidencial, Alexey Komissarov.

A mensagem informa que atualmente 18 pessoas que participaram da primeira onda do programa foram nomeadas para cargos de responsabilidade. Este é, por exemplo, o representante plenipotenciário do chefe de estado no Distrito Federal dos Urais, Artem Zhoga, e o chefe do Movimento do Primeiro Artur Orlov. Vários outros participantes passam por treinamento antes de passarem para uma nova posição.