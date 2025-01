"Cadela": Yulia Putintseva e o insulto gravíssimo após o jogo | Olhar

“Vadia”: este é o insulto ao tenista cazaque Yulia Putintseva ele se voltou para seu oponente russo Daria Kasatkina depois de perder uma partida para ela na terceira rodada do Aberto da Austrália. O russo venceu em dois sets, com placar de 7-5/6-1. Uma vitória que aparentemente não agradou a Putintseva. E a sua resposta foi especialmente captada pelos meios de comunicação russos, que a chamaram de “ofensiva” e “ofensiva”. Porém, segundo outra interpretação, poderia ser uma brincadeira entre os dois.

O comentário do cazaque apareceu na postagem do Instagram com a qual Kasatkina comemorou a qualificação para as oitavas de final do primeiro torneio Grand Slam da temporada: “Na segunda semana finalmente nos encontramos”, escreveu o jogador de 27 anos. Depois de um tempo, apareceu o insulto cirílico de Putintseva, “сучка”. Nenhum smiley ou explicação adicional próximo a ele. Daria respondeu ao comentário com “estamos procurando um financiador para você”. Quando perguntaram a ela sobre Putintseva após a partida, Kasatkina, atualmente número 10 do ranking mundial, disse imediatamente: “Adversário difícil? Para ser sincero, ninguém quer ver o nome dela no seu lado do placar. O primeiro set foi o que Eu esperava: um começo difícil, uma batalha, e hoje estava calor, condições difíceis, ralis longos. Estou muito feliz com a vitória e como consegui virar o primeiro set, mas consegui dar a volta por cima. não me tornei uma maratona e que consegui terminá-la em dois sets.”