Cádmio por trás de “doença misteriosa” em Jammu e Rajouri, na Caxemira? Isso é o que sabemos

Singh teria dito a Dainik Jagran que o metal cancerígeno havia sido detectado durante testes no Instituto Indiano de Pesquisa de Toxicologia em Lucknow. Não está claro como o cádmio poderia ter entrado no corpo e o assunto ainda está sob investigação. O Ministro da União esclareceu ainda que nenhum outro vírus, bactéria ou infecção foi encontrado nas amostras.

A doença misteriosa surgiu no mês passado com sintomas que incluíam febre, sudorese, vômito, desidratação e perda episódica de consciência.

A Organização Mundial da Saúde o rotula como um “produto químico de interesse público” que pode exercer efeitos tóxicos nos rins, bem como nos sistemas esquelético e respiratório. Baixos níveis de cádmio estão geralmente presentes no meio ambiente. No entanto, a atividade humana aumentou muito os níveis nos meios ambientais relevantes para a exposição da população. Também pode viajar longas distâncias e acumular-se em muitos organismos que consumimos.

“As exposições potencialmente preocupantes para as crianças incluem a eliminação e reciclagem de resíduos electrónicos e eléctricos, bem como brinquedos, jóias e plásticos contendo cádmio… por trabalhadores de diversas indústrias”, escreveu a Organização Global de Saúde no seu website.

A Faculdade de Medicina do Governo em Rajouri também foi reforçada depois de a doença “não identificada” ter ceifado 17 vidas. Desde então, o Departamento de Saúde do Governo forneceu cinco especialistas infantis e cinco especialistas em anestesia ao GMC Rajouri. Ambulâncias de cuidados avançados estão prontas no hospital. No momento,