"Cahill? Tenho feito escolhas importantes desde os treze anos": Sinner na versão bulldozer

Difícil chegar à final do Aberto da Austrália. Muito difícil reconfirmar após 12 meses. Jannik Pecador ele destruiu o americano Ben Shelton em três sets. E ela merecia a chance de desafiar Alexandre Zverev – número dois do mundo – para ser novamente o rei de Melbourne. “Estou muito feliz por estar novamente na final do Aberto da Austrália – disse o italiano após a semifinal -. Cheguei um pouco tenso, estou feliz com a forma como lidei com minhas emoções. ter outra chance de lutar pelo título. A temporada é longaVamos tentar começar bem.”

“Zverev é um grande jogador. Ele é procurando seu primeiro Slam. Será um domingo especial, quero aproveitar tudo. Espero que seja uma boa combinação. Mal posso esperar para jogar”, disse Sinner. O azul está de volta ao seu treinador Darren Cahillque sairá no final do ano: “Todos os treinadores que tive me deram muito. Fiz escolhas importantes desde os treze anos. Ele e Vagnozzi formam um bom casal, embora tenham uma grande diferença de idade”, acrescenta rindo. “Cahil mal podia esperar para se tornar treinador desde que jogou – conclui o italiano – Mas estamos falando da temporada quando a temporada ainda está no começo.”





Por fim, algo sobre sua condição física durante o torneio. O desconforto nas quartas de final contra Holger Rune se deveu a ‘ cólicas leves também está ligado à duração da partida”, explicou Sinner. Houve vários rumores sobre a fragilidade vivida durante a partida: desde crises de ansiedade até o vírus da gripe.