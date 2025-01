Calessi: Schlein fará campanha contra a Lei do Emprego (e metade do PD)

Calessi: Schlein fará campanha contra a Lei do Emprego (e metade do...

Ou PDele disse ontem Elly Schlein“desempenhará o seu papel” na batalha pelos referendos “restantes”. Começando com aquele contra o Lei de Empregos. São precisamente estas questões – as quatro que lhe dizem respeito e que foram reconhecidas pelo Tribunal Constitucional, juntamente com a questão da cidadania – que ameaçam tornar-se um grande problema para o secretário democrata. Na verdade, um problema duplo. Pela fractura que se abrirá dentro do Partido Democrata, mas também por aquela que atravessará a difícil construção de uma coligação de centro-esquerda, já que pelo menos dois partidos (Italia Viva e Action) tomarão partido na defesa dos empregos. Claro, aja sobretudo Italia Viva, já que o seu líder é Matteo Renzi, o primeiro-ministro que se encarregou dessa reforma.

Contudo, o primeiro obstáculo, e talvez o maior, será o Partido Democrata. Na verdade, nem todos os Democratas pensam como Elly Schlein, que sempre e consistentemente se opôs à reforma emblemática da democracia. Governo Renzi. Na medida em que, como muitas vezes recorda, decidiu abandonar o Partido Democrata ao abrigo daquela lei (a sua militância começou de facto com o movimento Occupy PD, após a “traição” dos 101 após a eleição do Lado Democrata). Romano Prodi de Colle).

Por isso, quando Maurizio Landini decidiu envolver a CGIL nesta batalha e recolher assinaturas para a realização de um referendo, Schlein foi um dos primeiros a assinar. E ontem repetiu: “Hoje na Secretaria discutimos autonomia, mas de qualquer forma eu assinei e certamente não deixaremos de contribuir para os desafios que permanecem”. No entanto, uma grande parte da actual facção do PD aprovou essa reforma na altura. Não só aqueles que eram maioria na época, o “Renzen”, ministros da época, com cargos em facções ou no partido. Mesmo aqueles que estavam em minoria votaram a favor dessa lei. Depois de votar a favor, como você pode agora fazer campanha para aboli-lo? Tanto é verdade que nos últimos meses muitos tentaram sugerir ao Secretário que não envolvesse o Partido Democrata neste referendo, pois isso teria sido uma mina perigosa para os Democratas. Mas é isso.

Schlein optou por defender a todo custo o novo posicionamento do seu Partido Democrata. E os custos começaram a ser sentidos. “Um referendo sobre a legislação trabalhista”o senador alertou Alessandro Alfieri, perto de Stefano Bonaccini, em entrevista ao Corriere della Sera, “há o risco de reabrir feridas do passado. Desde o início disse que não iria apoiar.” E avisou: “A secretária alegou que não estava no Parlamento quando aquela lei foi aprovada. , “quase toda a liderança do Partido Democrata votou a favor da Lei do Emprego na altura. Eles incluíram muitos dos apoiantes mais importantes de Elly no congresso: de Bersani a Orlando, de Speranza a Braga”.

Alfieri lembrou ainda que “a Lei do Emprego continha muitos aspectos inovadores, alguns dos quais não funcionaram, outros não foram implementados”, mas “o uso da bazuca onde basta um bisturi é sempre um erro”. Uma bazuca que corre o risco de se voltar contra o Partido Democrata. Ou melhor: contra parte do Partido Democrata. E é claro que causará o desconforto dos reformistas e católicos que, no fim de semana passado, entre Orvieto e Milãohavia pedido para fortalecer o perfil do governo. Schlein, no entanto, não parece preocupado. E pelo menos neste momento, ele não tem planos de mudar de rumo. Como explicou Arturo Scotto, líder da facção do Partido Democrata na Comissão Trabalhista da Câmara: “Certamente haverá uma discussão inevitável se o voto do Partido Democrata for indicado”.

E a Alfieri, que nos exortou a não reabrir as feridas, respondeu: ‘Não gostaria que, para não reabrir as feridas internas, fosse necessário reabrir uma ferida muito maior numa parte significativa da população de a esquerda que, também como resultado da Lei do Emprego, optou por se separar da sua representação política tradicional”. É por isso que é bom discutir, discutir, mas depois devemos «representar sim»“Estar no meio não é uma linha política”.

Fonte