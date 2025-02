Calvin Klein acaba de devolver o NYFW com um novo designer, os modelos dos anos 90 e Kendall Jenner

Um dos eventos mais agitados da temporada NYFW F / W 25 foi, sem dúvida, o retorno da coleção Calvin Klein na pista. A emblemática da moda acaba de apresentar seu primeiro show desde a coleção S / S 19 e com um novo diretor criativo: Veronica Leoni. O calendário da NYFW foi dominado por pequenas marcas nos últimos anos; portanto, quando ocorre algo tão alto e importante quanto um retorno da coleção Calvin Klein, a emoção é palpável.

Uma infinidade de celebridades e modelos (mais sobre esse assunto posteriormente) estava presente, e até Kendall Jenner – que raramente funciona as faixas do NYFW – fazia parte da gama de modelos, usando uma camada máxima com ombros largos e apartamentos em couro patenteado . As críticas à primeira coleção de Léoni foram fortes, então espero que a coleção Calvin Klein se torne um elemento NYFW.

O novo designer

Veronica Leoni, a primeira diretora criativa da marca, emprestou suas habilidades de design à Céline, The Row e Jil Sander (para citar apenas alguns) ao longo dos anos. As concepções de Leoni permaneceram fiéis ao minimalismo de assinatura de Calvin Klein, mas com um toque mais suave e menos austero. Ficou claro que seu objetivo era permanecer fiel à estética da marca, dando -lhe seu próprio toque e um ponto de vista pessoal. O próprio Calvin Klein estava presente para apoiar a marca, que é um sinal de que ela tem seu cache de aprovação.

A lista de convidados

Além do próprio Calvin Klein (sentado ao lado de Anna Wintour, é claro), a realeza dos anos 90, Kate Moss e Christy Turlington, estavam na presença de mostrar seu apoio, com Elsa Hosk, Greta Lee, Nara Smith e Muitos outros convidados muito elegantes e famosos.

Na foto: Christy Turlington, Calvin Klein e Kate Moss

Na foto: Nara Smith e Elsa Hosk

Na foto: Anna Wintour, Calvin Klein e Kelly Rector

Na foto: Cooper Koch, Greta Lee e Alexander Skarsgård

Na foto: Coelho ruim

O lado mais suave de Calvin Klein

Em geral, Calvin Klein nem sempre foi considerado “doce” ou “bonito”, mas nesta temporada houve uma mudança notável em relação a essa estética. Cetim, pastéis e silhuetas de ombro foram apenas alguns dos toques românticos que se fundiram com o minimalismo de assinatura da marca.

Roupas externas externas

Como é a temporada F / W 25, é de se esperar uma infinidade de roupas ao ar livre, e Leoni a acertou. Ela enviou maxi -a -shoulders, capas dramáticas, blazers nítidos e trincheiras de grandes dimensões na pista, que são todas seguras para desencadear um frenesi da lista de espera até que atinjam as lojas.

Tendências de sapatos planos

Se você é uma pessoa plana, há boas notícias porque a maioria dos modelos caiu na pista com sapatos planos da moda. Na ordem abaixo, você verá mulas de pantoufle, oxfords, mocassins grossos e balés de cetim e couro branco com dedos reversos. Calvin Klein nem sempre foi conhecido por seus sapatos, mas parece que está prestes a mudar.

