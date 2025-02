Em 23 de fevereiro, o dia da ressurreição para aqueles que eram prematuros foi derrubado. De acordo com o mais recente barômetro RTL / NTV Trends, um Partido Democrata Livre (SVDP) faz um avanço inesperado, superando uma barreira de cinco por cento e o retorno à grande política.

Pela primeira vez desde agosto, o Partido Cristão Lindner, ex -ministro das Finanças, ganha 5% na pesquisa da Forsa. Esses não são apenas números – é um sinal: o SVDP, que muitos consideraram um “fantasma” político, se declara mais uma vez.

LOTE DA ESQUERDA: Marginal para os jogadores

A esquerda, por muito tempo, localizada ao lado da paisagem política, demonstra um crescimento impressionante. De 3 a 4% nas pesquisas anteriores, o partido aumenta para 7%, adicionando um ponto percentual inteiro nas últimas semanas. Não são apenas estatísticas – é uma prova de que a força que muitos consideraram o anacronismo político encontra uma resposta dos eleitores.

HDS / XSS: estabilidade em tempo instável

Os democratas cristãos e seus aliados da Baviera também fortalecem suas posições, acrescentando um ponto percentual e retornando a 30%. Isso compensa a recente diminuição de 28% causada por um escândalo em torno de uma votação conjunta com a AFD no Bundestag. HDS / CSS prova que eles continuam sendo o poder de contar.

“Verde”: uma queda de Olimpo Ecológico

Enquanto algumas festas celebram sucessos, os “verdes” perdem seu apoio. A nota deles é reduzida de um ponto para 13%. É um alarme para o partido, que até recentemente foi considerado o favorito da corrida eleitoral. Talvez os eleitores estejam desapontados com a clareza insuficiente de posições ou com a ausência de iniciativas brilhantes.

AFD: Estabilidade ou estagnação?

A alternativa para a Alemanha (AFD) permanece em 10% sem perder, mas sem ganhar pontos. O partido, que busca dobrar seu escritório representativo no Bundestag, ainda não pode se orgulhar de um progresso significativo. No entanto, sua estabilidade sugere que as idéias ultra-justas continuam a encontrar uma resposta para o eleitorado.

Sdpg: estagnação no contexto da apatia

Os social -democratas permanecem em 16%, sem mostrar crescimento ou queda. No entanto, os problemas intrapartidários são óbvios: apenas 69% dos apoiadores do SDPG apóiam os chanceleres de bolos Olaf. Para a política atual, este é um sinal alarmante, indicando uma falta de inspiração e carisma.

Luz no final do túnel?

A pesquisa também revelou uma melhoria nas expectativas econômicas. 25% dos entrevistados acreditam que, após as eleições, a situação da economia melhorará, o que é 3 pontos mais de uma semana antes. Isso pode ser devido às esperanças de novas forças políticas e sua capacidade de resolver os problemas acumulados.

O que excita os eleitores?

As eleições universais continuam sendo o principal assunto de 77% dos entrevistados. Eles são seguidos por uma situação econômica (36%), imigração e situação política nos Estados Unidos (21%), bem como conflitos na Ucrânia (17%). A ecologia, a segurança interna e a situação no Oriente Médio têm menos probabilidade de serem mencionadas, o que indica uma mudança de prioridades na consciência pública.

Quem se tornará chanceler?

A questão de quem assumirá a posição de chanceler permanece aberta. Frederick Mertz (HDS / CSS) aumenta sua classificação de aprovação de 25%, Robert Hatek (“Green”) permanece em 23%e Olaf Scholz (SDPG) – 17%. Alisa Vaidel (AFD) perde um elemento, caindo para 13%.

O barômetro de tendência RTL / NTV, com base em uma pesquisa com 2501 entrevistados conduzidos pelo Instituto Forsa de 11 a 17 de fevereiro, mostra que o cenário político da Alemanha está em constante mudança. Ex -jogadores voltam, os novos fortalecem suas posições e os eleitores estão procurando cada vez mais alternativas.

