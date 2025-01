Cameron Diaz usou a combinação de jeans e sapatilhas que as pessoas estão lucrando na primeira semana da primavera

Embora tecnicamente ainda faltam alguns meses para o início da primavera, o clima mais quente desta semana e os dias mais claros me deixaram pronto para abraçar a nova estação com antecedência. Claramente em um comprimento de onda semelhante, esta semana vi Cameron Diaz em um evento no tapete vermelho, estilizando exatamente a combinação de jeans e sapatilhas que estou guardando para o início da primavera.

Renunciando aos vestidos de seda e salto alto que os eventos no tapete vermelho costumam pedir, Diaz optou por uma direção decididamente casual, mas imensamente chique, com seu traje para o evento. Aproveitando a tendência do jeans que deve brilhar na próxima temporada, Diaz escolheu um par de jeans índigo profundo de cintura alta, combinando-os com mocassins de couro preto simples e sofisticados.

(Crédito da imagem: Getty Images)

Quando finalmente estivermos livres de ter que usar calças de lã e botas de sola grossa dia após dia, é essa tendência específica de jeans e calçados que está pronta para assumir o controle. Ainda ricos e temperamentais o suficiente para parecerem adequados para os últimos dias de inverno, os mocassins também tornam essa combinação menos pesada e mais confortável para os dias mais quentes que se aproximam.

Um pouco menos óbvio do que os tons mais claros de jeans que costumam prevalecer na primavera, esta alternativa estilosa é uma das minhas preferidas para usar nos meses mais quentes. Tornando o jeans muito mais sofisticado, essa tendência crescente combina incrivelmente bem com um top estiloso, como a blusa cachecol chique de Cameron, mas também fica muito chique usada com uma camiseta branca ou malha quente.

Inspirado para completar meu guarda-roupa com o look de duas peças que sei que voltarei durante toda a temporada, continue lendo para escolher os melhores jeans e mocassins índigo aqui.

COMPRAR JEANS E MOCASINS INDIGO:

manga Danila Calça Jeans Lavada Perna Larga Esses jeans perfeitamente largos parecem muito mais caros do que são.

e outras histórias Mocassins de couro Os mocassins são um item básico do guarda-roupa do qual nunca me cansarei.

Damson Madder Jeans Sylvie com ourela italiana e punhos Eu sempre volto para Damson Madder por causa de seus princípios básicos de guarda-roupa.

Eles são um pouco grandes, então são perfeitos para usar com uma meia grossa.

H&M Jeans retos normais Eles estão disponíveis nos tamanhos 4 a 22 do Reino Unido.

Baixo GH Penny Easy Mocassins Weejuns Os mocassins GH Bass estão entre os mais chiques do mercado.

COS Jeans de perna reta coluna Esses jeans retos clássicos também estão disponíveis em outros seis tons.

Massimo Dutti Mocassins Use-os com uma meia branca ou sozinho.

Paige Calça jeans reta Arellia A tendência dos jeans ferradura não mostra sinais de desaceleração.

Schuh Mocassins rasos de couro Penny Use com jeans ou combine com uma saia lápis para uma silhueta elegante.

Reforma Calça jeans larga Cary com cintura baixa Use com uma malha solta ou uma camiseta branca clássica.