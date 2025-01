Caminhoneiro canadense preso com 250 kg de cocaína no valor de Rs 276 milhões pela Polícia do Estado do Arizona

Caminhoneiro canadense preso com 250 kg de cocaína no valor de Rs...

Um motorista de caminhão canadense foi preso pela Polícia Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, por supostamente transportar cerca de 250 kg (550 libras) de cocaína no valor de $276,7 milhões de rúpias (US$ 32 milhões) em um caminhão na Interestadual 40, de acordo com uma reportagem do Toronto Sun.

Preso no Arizona Amarjeet Singh Matharu, 31 anos, foi preso em Holbrook, Arizona, perto do Parque Nacional da Floresta Petrificada, depois que os policiais suspeitaram que ele “mostrava múltiplos sinais de atividade criminosa”, acrescentou o relatório. Ele é da área metropolitana de Toronto (GTA), disse.

A polícia encontrou as drogas escondidas atrás de outros produtos no trailer Volvo em 13 de janeiro, e ele estava sendo transportado de Los Angeles e Salinas, na Califórnia, para o Canadá, segundo o relatório. Ele está detido na Cadeia do Condado de Navajo, no Arizona, e é acusado de posse e transporte de entorpecentes para venda, acrescentou.

Vários canadenses presos por drogas Autoridades dos EUA responsabilizaram vários canadenses por crimes relacionados às drogas. Em dezembro de 2024, a polícia recebeu denúncias de um semirreboque transportando cocaína e o veículo foi detectado e parado pelos delegados do xerife do condado de Berrien na I-94 em Michigan, EUA, de acordo com o relatório.

Em uma operação conjunta, a polícia local e a Polícia do Estado de Michigan revistaram o caminhão e o trailer e encontraram 123 quilos de cocaína escondidos no caminhão, no valor de cerca de US$ 1,5 milhão. Eles prenderam e detiveram o motorista Sukhraj Singh, 22, de Caledon, que aguarda acusação.

Antes disso, em outubro de 2024, um Sukjindr Singh, 29, da região de Peel, foi preso pelo Gabinete do Xerife do Condado de St. Clair, que apreendeu mais de 370 libras de cocaína de um semirreboque em Port Huron durante uma parada de trânsito.

Em setembro, Naseeb Chisty, de Etobicoke, de 49 anos, foi preso em Indiana por conter 300 quilos de cocaína em seu caminhão; Em agosto, Juli Sabosan Sathiaseelan, 42 anos, foi presa com 266 libras de cocaína por agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) e das Investigações de Segurança Interna (HSI) dos EUA.

Fonte