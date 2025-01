‘Camisa ka botão khula rakhoge toh GST’: Homem brinca com as pessoas com ‘regras estranhas’ em meio a uma disputa contínua sobre o imposto sobre a pipoca

Um sistema tributário para pipoca baseado em ingredientes foi anunciado na Índia no mês passado, gerando indignação e uma enxurrada de memes nas plataformas de mídia social. As postagens sobre o ‘imposto sobre a pipoca’ continuaram ganhando força nas últimas semanas; Recentemente, um criador criou uma série de ‘regras estranhas’ ao interagir com estranhos em público.

O clipe agora viral mostra o influenciador Aryan Kataria abordando as pessoas com afirmações cada vez mais ridículas sobre as muitas coisas que poderiam desencadear o GST. Isso incluía segurar o celular com a mão direita e manter as camisas desabotoadas.