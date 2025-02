Canadá, China e México anunciam contramedidas ousadas na recuperação da recuperação das taxas de Trump | Notícias do mundo

O primeiro -ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente do México, Claudia Sheinbaum, responderam rapidamente às taxas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com suas próprias ações. Enquanto isso, a China prometeu desafiar o movimento das taxas de Trump na Organização Mundial do Comércio, já que “viola seriamente as regras comerciais internacionais”.

China para se mudar para a OMC

O governo da China condenou a decisão do governo Trump de impor uma tarifa de 10% às importações chinesas. Um comunicado publicado no domingo disse: “Desafiaremos essa taxa na Organização Mundial do Comércio e tomaremos contramedidas correspondentes”, disse a Reuters.

Enquanto critica a medida, Pequim também expressou sua vontade de participar de conversas com os EUA. A taxa, que entra em vigor na terça -feira, é considerada uma etapa importante na atual disputa comercial.

“O fentanil é um problema para os Estados Unidos”, disse o Ministério das Relações Exteriores da China. “A China realizou uma extensa cooperação anti -crítica com os Estados Unidos e teve um sucesso significativo”.

Canadá impõe um contra -tarf

Trudeau anunciou que o Canadá imporia 25% de tarifas às importações americanas no valor de US $ 155 bilhões. Ele disse que C $ 30 bilhões dessas taxas entrariam em vigor na terça -feira, com o restante a seguir em 21 dias.

México Lançar o Plano B

Sheinbaum, por outro lado, declarou que havia ordenado que seu Ministro da Economia realizasse o “Plano B”, que inclui medidas de taxas e não -tarifas para proteger os interesses do México. Em uma publicação sobre sua conta ‘X’, ele também respondeu ao presidente dos Estados Unidos para sugerir que o governo da HET tem aliança com organizações criminais.

“Se essa aliança existir em qualquer lugar, é na armadura dos Estados Unidos que vende armas de alta potência para esses grupos criminais, como evidenciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em janeiro deste ano”, disse ele em uma publicação em ‘ desconhecido’.

Trump impôs uma tarifa de 25 % às importações do Canadá e do México, e uma tarifa de 10 % nos bens da China, citando problemas com imigração ilegal e contrabando de drogas, incluindo fentanil.