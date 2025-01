Canadá flexibiliza regras de autorização de trabalho: descubra como isso beneficiará cônjuges de trabalhadores e estudantes indianos

Num grande alívio para os indianos no Canadá, o governo canadiano alterou as regras para autorizações de trabalho abertas (OWP) para cônjuges de estudantes internacionais e trabalhadores estrangeiros. Este desenvolvimento ocorre dias depois que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou sua renúncia e renunciou ao cargo.

Além disso, o governo canadense aplicará critérios de elegibilidade mais rigorosos para filhos dependentes daqueles que trabalham no Canadá, que não serão mais elegíveis para o OWP familiar. Essas novas mudanças na política garantem que estudantes e funcionários indianos no Canadá possam trazer seus cônjuges para trabalhar no país norte-americano enquanto estudam ou trabalham lá.

Além disso, estas alterações políticas não afetarão os cônjuges dos trabalhadores abrangidos por acordos de comércio livre ou aqueles que estão em transição para a residência permanente. De acordo com o IRCC, esta medida faz parte do esforço mais amplo do Canadá para fortalecer os seus programas de residência temporária, apoiando ao mesmo tempo a economia do país e as necessidades do mercado de trabalho.