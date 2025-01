Canadense Garth Hudson, integrante da ‘The Band’, morre aos 87 anos

Garth Hudson, o último membro sobrevivente do icônico grupo de rock canadense-americano ‘The Band’, morreu na terça-feira. Ele tinha 87 anos.

“O maior organista da história do rock”, escreveu o respeitado crítico de rock Steven Hyden em X.

Hudson morreu em uma casa de repouso em Woodstock, Nova York.

Junto com os canadenses Richard Manuel, Rick Danko, o guitarrista Robbie Robertson e o baterista americano Levon Helm, Hudson formou a The Band em 1967.

Hudson tocou órgão em ‘Music From Big Pink’, o primeiro álbum do grupo. O músico com formação clássica de Londres, Ontário, ficou famoso por sua introdução ao álbum.

O guitarrista do Who, Pete Townshend, ouviu a introdução enquanto estava na casa de Peter Tork do The Monkees e ficou surpreso.

“Percebi que estava ouvindo algo inovador”, disse Townshend à revista Clash em 2019.

Recentemente, Elton John chegou ao ponto de dizer que ‘Music From Big Pink’ o transformou por causa da The Band em geral e de Hudson em particular, graças ao “incrível trabalho introdutório de órgão” de Hudson, de acordo com o The Globe and Mail.

Helm certa vez se referiu a Hudson como “a alma presidente e o gênio de nossa banda”.

O grupo, famoso por joias do rock como ‘The Weight’, ‘The Night They Drove Old Dixie Down’ e ‘Up on Cripple Creek’, excursionou com Bob Dylan durante sua turnê mundial de 1966.

Eles lançaram o álbum ‘Islands’ de 1977, mas o encerraram com seu show de despedida no Winterland Ballroom de São Francisco em 1976. Conhecido como ‘The Last Waltz’, foi produzido pelo ícone de Hollywood Martin Scorsese e contou com artistas convidados como Dylan. , Neil Young, Eric Clapton, Neil Diamond e Van Morrison.

A banda foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll em 1994.