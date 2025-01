Canção dos sonhos, oitavas! O tiro que surpreende Maroszan: todos de pé | Vídeo

E’ Lorenzo Sonego o primeiro italiano a chegar às oitavas de final Aberto da Austrália 2025o culminar de um torneio emocionante até agora. Estou ansioso por isso Lorenzo Musetti (envolvido em uma batalha contra o americano Ben Shelton) e o atual campeão e número 1 do mundo Jannik Pecador (em 9 italianos contra o outro americano Giron) e Jasmim Paolini no sorteio feminino (contra a Ucrânia Svitolina) o torino de 29 anos vence com autoridade uma partida difícil contra o húngaro Fabian Marozsan.

Sonny começa mal, assim como no segundo turno contra o fenômeno brasileiro dos bebês João Fonseca (que alguns, exageradamente, já estão no nível de Pecador ou Alcaraz) e perde o primeiro set por 6-7, mas depois ele é uma lagarta e se recupera com poucos ou nenhum erro: eventualmente ele vence os outros 3 sets em um crescendo emocionante: 7-6 6-1 6-2 em 3 horas e 16 minutos de jogo.

Nas oitavas de final, Sonego desafiará o americano Aluno Dezuma verdadeira surpresa desta edição na quadra dura de Melbourne, que após eliminar sensacionalmente o russo no quinto set Medvedev O número 5 do mundo fez um pequeno milagre em quase 5 horas de autêntica batalha que terminou tarde da noite (e com tiros de cobertura dos dois lados) e também ultrapassou o francês Corentin Moutet em três sets 7-6 6-3 6-3. Será muito complicado para Sonego, mas também para o norte-americano de 19 anos.