Câncer de cólon, os dez alimentos para comer "diariamente" Para quebrar o risco malattia

Na Itália o Tumor colorretal É o segundo mais comum depois do da mama, com incidência de 50.500 novos casos estimados em 2023, crescendo mais de 15% Comparativamente a 2020. Em 2022 foram registados 24,2 mil óbitos relacionados com patologia. Pelo menos estes são os dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer. Para prevenir o risco de câncer colorretal, consulte um nutricionista Dez alimentos essenciais para ser tomado todos os dias.

“Quando temos um movimento digestivo lento, permitimos que muito mais tempo entre toxinas e produtos indesejados no corpo, o que demonstrou contribuir para o risco de câncer de cólon” ele explicou Jenna esperança tudo O telégrafo. A nutricionista recomendou então a ingestão de dez alimentos contendo um Grande dose de fibra.





Entre os alimentos recomendados pela nutricionista, existem alguns realmente inesperados. Se Eu pipoca. A razão? São ricos em fibras, com 4g por porção de 25g. Uma pequena porção de 25 g de pipoca simples (cerca de um pacote) contém menos de 120 calorias, mas mais de um oitavo da ingestão diária de fibra recomendada. Abaixo, os demais alimentos que passam pela Esperança: aveia, ameixa, framboesa, feijão pretoamêndoas, Sementes de chiaabacate, batata doce, ervilha.