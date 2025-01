Cannibal se torna um influenciador do Instagram e compartilha citações motivacionais diárias nas redes sociais

Um homem indonésio, que já foi conhecido por seu passado criminoso e horríveis tendências canibais, está ganhando as manchetes com uma nova conta no Instagram com o nome ‘Sumanto Gereng Reborn’. Sumanto, que já foi apelidado de “Hannibal Lecter da Indonésia”, se transformou completamente em uma nova pessoa com a ajuda das redes sociais.

Em 2023, os crimes assustadores de Sumanto vieram à tona depois que a polícia encontrou o corpo desmembrado de um aposentado em sua casa em Purbalingga, Java Central, e o prendeu, informou HT. Descobriu-se que Sumanto, que trabalhava em uma plantação de cana-de-açúcar próxima, teria se banqueteado com os restos mortais de outras duas vítimas.

O retorno à cena pública depois de quase 20 anos foi excepcional. Ele foi recebido com ceticismo após sua libertação, mas ganhou força online pela reviravolta única que deu em sua vida.

A conta de Sumanto no Instagram, que tem mais de 18.000 seguidores, apresenta conteúdo alegre em indonésio, vídeos parecidos com memes e uma mistura de citações motivacionais diárias. Além disso, o conteúdo viral do Sumanto inclui a participação em atividades da aldeia, comer satay e fazer exercícios, entre outros.

A criação de conteúdo para plataformas online não se limita ao Instagram, também possui uma conta no TikTok. Sumanto saboreia um prato de uma iguaria local em uma de suas últimas postagens, que diz: “Perfeito com o clima… deixe comentários engraçados como eu”.

O médico explica o renascimento de Sumanto como personalidade das redes sociais Apagando as sombras escuras de seu passado, Sumanto se tornou um influenciador das redes sociais. A jornada transformadora de Sumanto, do domínio do crime à criação de conteúdo, remonta a 2022, quando ele começou a postar conteúdo humorístico online. O avanço veio em meados do ano passado, quando Sumanto foi convidado para um evento na região de Banyumas, para se tornar embaixador da marca.

O Diretor da Fundação An-Nur Haji Supono Mustajab, Dr. Mulyasari, explicou como a iniciativa começou: “A partir daí, criamos uma conta de mídia social para Sumanto e descobrimos que a resposta do público foi boa”, relatou HT.

A nova personalidade de Sumanto pretende apresentar um lado mais “humano” dele, sugeriu o Dr. Mulyasari. E acrescentou: “Agora está melhor, mais engraçado, mais gentil e mais humano”. A nova personalidade de Sumanto teve uma resposta positiva do público.

