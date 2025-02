"Cansativo": Giulia corrige o martino, a geada no estúdio no seu negócio cai

Anúncio Sua empresa Uma das noites mais loucas dos últimos tempos foi encenada. O concorrente, Federica porEmilia Romagnatentei em todos os aspectos para desfile o pacote mais pesado de debaixo do nariz de doutor. Mas nada a fazer, tinha que ficar satisfeito com uma oferta de 25.000 euros quando o pacote de 200.000 euros ainda estava no balcão. Stefano de Martino Ele tentou fazer o concorrente pensar: “Você fez uma alteração e pegou o pacote número 8 que tem um certo significado para você. Então, por que não mantê -lo até o final?”. No entanto, Federica partiu e aceitou a oferta para salvar a edição de um jogo que realmente correu mal. Em um certo ponto, quando os pacotes vermelhos permaneceram em jogo, havia apenas dois, na verdade, se aventurou em um fio de pacotes azuis para abrir todos.

“Open” e um azul para baixo, etc., para a oferta final que o concorrente fez. E Stefano de Martino observou este passeio da seguinte maneira: “Foi um jogo de luta e agora estamos aqui para cair com o 200.000 ainda em jogo“.





A irmã de Federica intervém imediatamente, GiuliaPara corrigir o Martino: “Cansativo …”. Um detalhe escapou de muitos. Mas certamente a velocidade das reflexões linguísticas de Giulia não passou despercebida pelos telespectadores.