‘Hurricane’ Dog, o antigo canino de operações especiais exibido com o Serviço Secreto dos Estados Unidos respirou a última aos 16 anos. O K-9 mais decorado da história dos Estados Unidos tornou-se um nome venerado após seu movimento heróico. Os negros belgas demoliram um intruso da Casa Branca em 2014. Esse feito foi notável desde que durante o tempo trágico do ex -presidente Barack Obama e sua família estavam em casa.

O furacão e outro K-9 acusaram o intruso de 23 anos, chamado Dominic Adesanya, que frustrou a grama do norte da Casa Branca durante o mandato de Barack Obama. No confronto, os cães demoliram com sucesso o suspeito, mas sofreram feridas.

Prêmios de furacões O filhote de bom foi reconhecido por seu valor e coragem e foi homenageado com dezenas de prêmios, incluindo o prêmio do Secretário de Segurança Nacional por valor. O furacão compartilhou esse prêmio com seu instrutor e ex -oficial de operações especiais do Mirarchi Secret Service.

Outras realizações notáveis ​​para o furacão incluíram o Prêmio do Serviço Secreto dos Estados Unidos por Merti, o dispensário do povo pelo mérito da ordem do mérito de animais doentes e do cão do Centro Médico Americano. O furacão foi o primeiro K-9 a ser homenageado com animais na guerra e a distinta Medalha de Guerra e Paz.

“Foi meu melhor amigo”, lembra o marechal Mirachi “Era meu melhor amigo e significava o mundo absoluto para mim”. The New York Post Ele citou o marechal Mirachi dizendo.

O ex -oficial de operações especiais disse: “Tive muita sorte de ter uma experiência em saber que meu cachorro estava disposto a morrer por mim”. Expressando remorso pela perda, Maraiscal Mirachi disse: “Ele colocou a vida na fila na Casa Branca porque achava que estava me protegendo. Passei o resto de sua vida tentando pagá -lo pelo que ele fez por mim “, The New York Post relatado.

Aposentadoria do furacão O famoso canino se aposentou medicamente em 2016, após as lesões durante o roubo da Casa Branca. O Centro Médico Animal do Hurricane foi assumido pelo Centro Médico Animal em Nova York, após seu excelente serviço e sacrifício no cumprimento do dever.

