“Capitão América: Brave Novo Mundo”, é o novo filme da Marvel Studios

Anthony Mackie interpreta o Capitão América. Na sala de 12 de fevereiro

Annamaria Picentini 28 de janeiro de 2025

Analisamos a primeira olhada na grande novidade da Marvel: o Capitão América novamente encenado. Para tocar, Anthony Mackie é visto na tela com uma projeção de material visual, o restante será visto nos próximos dias. Mas ele, o ator do momento, o conheceu e foi uma boa experiência. Sabíamos há algum tempo que os americanos estavam mais disponíveis do que nossos atores, algumas raras exceções. E Anthony Mackie confirmou nossa ideia. Caro, engraçado, pronto para cada piada é um verdadeiro Capitão América! Para os amantes da Marvel, a história começa em toda a sua capacidade de ser insubstituível. Vamos começar aqui: haverá um acidente internacional depois que Sam conhece o recém -eleito presidente dos Estados Unidos (Harrison Ford), e nasce uma certeza de que uma conspiração global pode estar em andamento. Estamos falando sobre isso com o protagonista.

Bom dia Anthony, o que você gosta no Capitão América?

“Ele é um homem em que confiar, e para mim ele continua sendo a realização de um sonho. Se você olhar para cada passagem com os olhos de uma criança, você voltará ao longo dos anos e vive esses momentos com grande emoção.

No filme, Harrison Ford tem o papel de presidente dos Estados Unidos: como ele se encontrou no set com ele?

“Em Harrison, é interessante, lembro -me que perguntei durante o almoço: comemos alguma coisa? E ele respondeu: Eu só como italiano. Então, fui a um restaurante italiano em Los Angeles e perguntei: o que isso significa … apenas italiano? Eles responderam: não sabemos, mas cozinhamos tudo. Eu desisti. “

O cinema costuma dizer a realidade: isso também acontece na América atual?

“Considero isso mais como um filme de entretenimento, onde a política está sempre lá. De fato, é um thriller psicológico”.

E também agitado: quanto ele cometeu?

Muito, porque eu não apenas interpretei, mas também produzi. Eu tentei dar tudo o que é possível. Eu sabia que seria difícil voltar, ir ao modelo final, mas aqui estão o básico e as mesmas pessoas que reconstruem o filme “.

Vamos voltar: quando menino, ele sonhava em se tornar um super -herói?

“Talvez todos os filmes sejam responsáveis ​​por descrever um vilão e um voucher, mas é precisamente que as crianças sabem que os bandidos existem. Porque eles estão lá enquanto os vouchers ajudam. Se pudéssemos nos ouvir sem discriminação, o mundo seria melhor.

De fato, um dos temas do filme é a igualdade. Quem poderia ser seus Vingadores?

“Todo mundo, mas consistiria naqueles que me ensinaram, isso é importante”.

E um homem “legal” em um de seus filmes?

“Steve Mc Queen, mas eu gostaria de ser Monica Bellucci”.

O filme estreia na Câmara em 12 de fevereiro, o que ele sugere?

“Uma frase: amarre os cintos de segurança e entre no filme”.