Caradonna (contadores): a proposta correta de habilidades profissionais de reforma e falta identidade

“A proposta de reforma do sistema profissional do Conselho Nacional critica devido à falta de identidade e objetivos claros, que são fragmentados por uma lista genérica de habilidades e especializações que desvalorizam seu valor. A complexidade também disputada da nova estrutura eleitoral, O que com o humor secreto dos membros do conselho assume o controle dos interesses reais da categoria outros problemas críticos. Isso foi explicado por Marcella Caradonna, presidente do ODCEC de Milão, dedicado ao oitavo fórum de contador nacional e especialistas em contabilidade “Reforma tributária e a Lei do Orçamento 2025” durante o fórum da CNPR.

Enrico Terzani, número um dos contadores florentinos, também falou sobre a reforma: “A reforma de ‘139’ visa introduzir especializações nas escolas de ensino superior, mas a necessidade de racionalizar livros profissionais, seu número reduzindo a gestão é enfatizada por o Conselho Nacional e a redução do treinamento solicitado no treinamento solicitado. “A Cassa é sensível ao tema das agregações entre profissionais, porque é um elemento de grande vantagem para o futuro da profissão. Expandimos iniciativas estratégicas de bem -estar, concentrando -se em grandes oportunidades de proteção e crescimento para os membros. Muita atenção foi dada ao treinamento e à família do profissional com pedidos específicos para pessoas com crianças. Em 2025, é esperado um aumento nos recursos destinados a medidas auxiliares ao cometer 36,5 milhões de euros “.

Luigi Pagliuca, presidente do Fundo de Pensões de Contadores e Especialistas em Contabilidade, interveio no futuro da categoria: “A evolução da profissão oferece desafios complexos. Por um lado, os esforços do governo são apreciados para apoiar a categoria; Por outro lado, dificuldades como acesso limitado a consultores nos escritórios da agência de renda continuam a existir, de modo que o medo de decepcionar o papel do contador sai. A agregação entre profissionais é vista como um caminho necessário a ser incentivado em termos concretos. No campo da inteligência artificial, são reconhecidos os enormes investimentos e benefícios que já estão claros na redução dos custos profissionais, enquanto repete que a tecnologia nunca será capaz de substituir as habilidades profissionais e analíticas do profissional, como essencial “.