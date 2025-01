Carcereiros israelenses pedem para não libertar terrorista que os estuprou

Os guardas israelitas na prisão de Gilboa exigiram que Mahmoud Atallah, o terrorista palestiniano que os agrediu sexualmente enquanto estavam na prisão, não fosse libertado, mas sim deportado. Este pedido foi feito pelo seu advogado num apelo ao líder do Misrad Bitachon, Yisrael Katz.

Como se sabe, Atallah deve ser libertado como parte do cessar-fogo e do acordo de reféns.

O caso atraiu muita atenção devido a alegações de que as autoridades penitenciárias criaram deliberadamente situações para as guardas femininas nas quais elas eram vulneráveis ​​à violência sexual. Um dos guardas alegou que os seus comandantes a tinham deixado deliberadamente sozinha com Atallah, facilitando assim o ataque.

Os relatórios também sugerem que algumas guardas foram forçadas a ter relacionamentos inapropriados ou relações sexuais com prisioneiros palestinianos sob o pretexto de recolha de informações.

O escândalo provocou indignação generalizada em Israel, com apelos à responsabilização do sistema prisional. As investigações revelaram problemas sistémicos, incluindo alegações de que os funcionários penitenciários sabiam dos abusos, mas não tomaram medidas.

Em resposta a esta controvérsia, o governo israelita teria tomado medidas para impedir que mulheres soldados fossem designadas para funções de guarda em prisões de alta segurança.

O pedido de deportação de Atallah reflecte o desejo das vítimas por justiça e segurança, bem como preocupações mais amplas sobre o tratamento das mulheres guardas no sistema prisional israelita. Este caso suscitou um debate sobre as responsabilidades éticas das autoridades prisionais e a necessidade de reformas sistémicas para proteger as pessoas vulneráveis ​​em tais contextos.