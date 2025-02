Carlo Conti, outro triunfo de ouvir na segunda noite: aqui está quem Rosica é hoje (muito)

Eles eram 11 milhões e 700 mil Os espectadores médios que participaram da segunda noite do 75º Festival de SanremoRealizado por Carlo Conti. Os dados se referem ao público total médio. A participação média era igual a 64.5%.

Um verdadeiro triunfo que chega após o da primeira noite em que Carlo Conti registrou uma participação de 65 % com quase 13 milhões de espectadores. Em suma, a época Amadeus Aparentemente, está permanentemente arquivado.

Para falar, os dados que fotografam um festival mais curto estão na duração e mais astutos na parte e ouvindo. Pequeno espaço para monólogos e franjas inúteis. Somente música e entretenimento com alguns momentos de reflexão, mas especialmente com uma homenagem à grande música italiana Ella, como aconteceu com o show de Damiano David nas notas de Lucio Dalla ou com a performance do pequeno protagonista da ficção de Rai em Peppino di Capri. Um festival capaz de encontrar sua simplicidade da dedicação política que havia caracterizado as cinco edições de Amadeus. Agora Rai já está pensando na edição de 2026 e o ​​local de Carlo Conti parece mais do que blindado. À luz do progressivo Rosiconi que esperava em um fracasso elogiar a AMA …