"Carlo, tenho que te dizer, eu me sinto como um traidor": Jovanotti Loze de Zak em Amadeus, Frost em Ariston

UM Sanremo 2025 Há uma presença que ninguém fala: Amadeus. O maestro das últimas cinco noites do festival realmente decidiu mudar o ar e deixar Rai. Mas, de fato, sua escolha de pousar em Canale Nove certamente não estava entre os sortudos. Seu novo programa, “quem sabe quem” é fechado com antecedência e com um resultado desastroso em participação. Um verdadeiro desastre. E assim Carlo Conti realmente se tornou o novo herói social. De fato, muitos notaram a posição sólida ao desistir da linha -e, de fato, dar ritmo à noite sem se perder em monólogos desnecessários e momentos sem fim de reflexão.

Nesta primeira noite, também houve tempo para ir na história com a primeira mensagem de vídeo de um papa no Festival Sanermo. Mas sublinhar esse desafio nunca foi explicado com Amydus também é a intervenção de Jovanotti Quem disse, um momento depois de subir no estágio de Ariston: “Sou um grande amigo de Ama, mas na verdade sinto um traidor por ter aceitado seu convite. Liguei para ele e perguntei a ele, posso ir? Ele? Ele disse para mim ‘Mas vá’ ”, disse Jovanotti.