Carlo Verdone, o ponto de virada: "Estou voltando ao filme". Depois da quarta temporada …

26 de janeiro de 2025

Primeiro a quarta temporada de Vivendo por Carlo 4Ele será transmitido no streaming no Paramount+ entre o final de 2025 e o início de 2026. Então o retorno ao cinema. São os planos para o futuro de Carlo VerdoneContado pelo ator e diretor de lapresse à margem da apresentação do set da nova temporada de sua série, no centro experimental de cinematografia em Roma. “Sinto muita falta do filme, não fiz um há cinco anos”, disse Verdone. “A série é um filme dilatado, um espaço imenso, o filme tem esses tempos, é como um jogo de futebol que você precisa jogar em 90 minutos. Nasci com cinema e quero recuperar minhas ferramentas, minha maneira de escrever isso é diferente da da série. O mais importante é que as pessoas estão curiosas e vão ao cinema. Quanto mais acendemos o ingresso, mais é possível que outros quartos não fechem. Finalmente, uma palavra para a situação de Roma, um time de futebol da qual Verdone é muito fã: “Ranieri é uma pessoa séria que tem idéias muito claras, o problema é os jogadores. Roma deixou claro que ele não pode influenciar. Às vezes lá É uma ótima foto de Pellegrini, outras vezes que a Convbyk insere em cinco centímetros, mas eu me pergunto: quanto tempo vemos um centro de verdade para o objetivo? Avalie e faça boas compras, especialmente no meio -campo, mas também em ataque e defesa, mesmo que Hummels seja sempre uma segurança.