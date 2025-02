Carlsberg dinamarquês recebeu cerca de US $ 320 milhões pela venda de Báltico

O Grupo Dinamarquês Carlsberg recebeu cerca de 2,3 bilhões de coroa dinamarquesa (aproximadamente US $ 320 milhões) ao vender a Baltic Brew, o financeiro relatado Empresas de 2024.

O acordo foi fechado em dezembro de 2024. A propriedade foi comprada por dois gerentes que mantiveram posições de liderança na empresa, segundo o relatório. Os clientes não são chamados de “interfax”, mas Ele escreveuEsses 98,65% das ações foram transferidas para a VG Invest LLC, registradas em agosto de 2024. Seu diretor geral foi vice -presidente do Báltico, Yegor Guselnikov.

Além disso, o grupo recebeu uma participação de 100 % na Carlsberg Azerbaijan e Carlsberg Cazaquistão. As vendas “marcaram o fim de mais de 25 anos da presença de Carlsberg na Rússia”, afirmou o relatório.

O Carlsberg Group decidiu deixar a Rússia após o início da guerra em 2022. Em junho de 2023. O grupo anunciou que havia assinado um acordo sobre a venda de negócios russos. Em julho, Vladimir Putin transferiu as ações de acionistas estrangeiros do Báltico para o departamento temporário da Agência Federal de Gerenciamento de Propriedades e, em 2 de dezembro, ele assinou um decreto que concluiu o grupo Karlsberg na Rússia da gerência temporária. No dia seguinte, o Carlsberg Group anunciou que havia concordado em vender as ações do Báltico para dois dos melhores gerentes de empresas de cervejaria.