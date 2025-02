A cada ano, colocando um atributo obrigatório do partido, fazemos parte de uma época inteira, onde a história, a cultura e a loucura estão entrelaçadas. Mas o que está escondido por trás dessa ação brilhante? Por que milhares de pessoas colocam máscaras a cada ano, cantam músicas e organizam desfiles grandiosos? Vamos ver como os rituais antigos se transformaram em um carnaval moderno e por que o número 11 se tornou seu símbolo.

Carnaval não é de todo uma invenção moderna. Suas origens vão profundamente nos séculos, para os antigos saturnos romanos – um banquete em homenagem ao deus Saturno, que foi celebrado em dezembro. Então, as normas sociais mudaram: os escravos se tornaram senhores e senhores – escravos. As pessoas vestiram figurinos e procissões de animais míticos e criaturas. A Saturnalia durou vários dias e seu principal objetivo foi a expulsão do inverno e a atração da fertilidade.

Os romanos não apenas sabiam muito sobre as férias. As tribos germânicas também observaram o início da primavera, afastando os maus espíritos com bateria e sinos barulhentos. Máscaras e vinagrete eram sua “arma” contra a escuridão. Esses costumes se tornaram um dos fundamentos de um carnaval moderno.

Mudança de tradições

Com a disseminação do cristianismo, o carnaval foi incluído no calendário da igreja, repensando os velhos costumes pagãos. Agora era necessário expulsar não espíritos ruins, mas o diabo. Houve uma data fixa associada à Páscoa: o carnaval ocorreu nos dias anteriores ao ambiente Cendré e ao grande post para que as pessoas possam comer e beber antes do início da abstinência. O termo “carnaval” vem das palavras latinas “Carne” (carne) e “vale” (adeus).

Apesar de os padres e bispos terem tratado essas “festividades estúpidas” com suspeitas, os carnavais sempre foram resolvidos. Até certo ponto, até os curativos e as músicas que zombam da igreja foram autorizadas. Um dos animados costumes foi a nomeação de “Daddy of Fools”, que entrou na igreja em um burro.

Partida da vida cotidiana

Todo mundo estava autorizado a se acostumar com seu papel. Desde os tempos antigos, o disfarce tem sido e continua sendo uma parte importante do carnaval. Ele permite que os participantes estejam em outra “pele”, esquecendo a rotina diária. Nos desfiles de rua, há uma variedade de trajes: a partir de imagens clássicas de um pirata ou palhaço a roupas de agrupar ou trajes de membros. No entanto, certos tipos de curativos são proibidos e podem levar a uma multa: com muita frequência, eles se tornam o motivo de disputas sobre adaptação cultural, racismo e estereótipos de gênero. Agora ele tocou algumas músicas. Por exemplo, o grupo de contribuições no futuro se recusará a usar a composição “Indianerland”.

Por que exatamente 11?

O número 11 é chamado de “número de tolo”, simboliza a loucura especial e o incomum inerente ao carnaval. Por tradição, a temporada de carnaval começa em 11 de novembro às 11h11. Não sabemos com certeza por que 11 tem esse significado, mas na Idade Média, esse número foi associado ao diabo e ao excesso.

Este ano, a Semana do Carnaval será realizada de 27 de fevereiro a 3 de março. Nas cinzas, a vaidade colorida termina e o grande post começa na Páscoa.

