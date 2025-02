Carne Biryani no menu da cantina da universidade muçulmana de Aligarh Sparks Row, o governo chama de ‘erro de escrita’

A Universidade Muçulmana de Aligarh (AMU) em Uttar Pradesh foi encontrada no centro de uma controvérsia depois que um aviso apareceu indicando que “Beef Biryani” substituiria “Chickn Biryani” para o almoço de domingo no Sir Shah Sulaiman Hall, no veracidade.

O aviso, datado de 9 de fevereiro e supostamente emitido por dois indivíduos ‘autorizados’, disse: “O menu de almoço de domingo foi modificado com base na demanda popular. Em vez de frango biryani, serviremos a biryani. Essa mudança está em resposta a vários pedidos de nossos membros residentes.

O aviso, uma vez descoberto por estudantes universitários, rapidamente se tornou viral nas redes sociais, o que causou reações generalizadas.

Em resposta, o governo da AMU esclareceu que o incidente foi o resultado de um “erro de tipificação” e não uma decisão intencional.

O professor de um procutor declarou que o aviso foi imediatamente retirado quando o assunto veio à tona. “A AMU não participa de nenhuma ação que desrespeite os sentimentos dos alunos. Os menus de refeições do abrigo são preparados com o consenso dos alunos, garantindo que as preferências e sensibilidades de todos sejam consideradas. O aviso continha um erro de um erro de tipificação clara, “Ele acrescentou.

Além disso, a universidade emitiu uma causa dos dois estudantes responsáveis ​​pela publicação do aviso controverso.

(Com ingressos para Mohd Akram Khan).