Carrie Underwood, Kid Rock, Village People e mais: a programação repleta de estrelas na posse de Donald Trump

Vários artistas icônicos de vários gêneros foram anunciados para se apresentarem na posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro, trazendo uma mistura de influências country, rock e cultura pop para o evento histórico. Carrie Underwood, Kid Rock, Village People, Lee Greenwood e Billy Ray Cyrus estão prontos para subir ao palco, mostrando seus talentos musicais em apoio à nova administração.

Carrie Underwood: uma estrela da música country A sensação da música country vencedora do Grammy, Carrie Underwood, está entre as atrações principais da posse de Trump. Underwood, que alcançou a fama após vencer o American Idol em 2005, apresentará “America the Beautiful” durante a cerimônia de abertura. Conhecida por sua voz poderosa e sucessos no topo das paradas como “Before He Cheats” e “Jesus, Take the Wheel”, Underwood expressou sua honra e orgulho em se apresentar neste evento nacional. Embora geralmente tenha ficado fora das discussões políticas ao longo de sua carreira, sua participação marca um momento significativo na ligação entre a música country e a política.

“Amo o nosso país e estou honrado por ter sido convidado para cantar na inauguração e ser uma pequena parte deste evento histórico”, disse Underwood.

Kid Rock: um ícone do rock e do country O músico Kid Rock, nascido em Michigan, conhecido por combinar influências de rock, rap e country, também foi confirmado para se apresentar na posse de Trump. Com sua atitude rebelde característica e extenso catálogo de músicas, Kid Rock conquistou apoio significativo de vários segmentos de fãs de música americanos.

Espera-se que a apresentação de Kid Rock na inauguração seja uma vitrine cheia de energia de seu estilo eclético, que inclui sucessos no topo das paradas como “Bawitdaba” e “All Summer Long”. Sua participação solidifica ainda mais sua posição como um rebelde do rock and roll com laços profundos com a iconografia cultural americana.

Pessoas da vila: lendas da discoteca Outra adição surpreendente, mas emocionante, à programação de abertura é o Village People, o icônico grupo disco conhecido por suas músicas cativantes e personagens peculiares. A banda, conhecida por seu sucesso contagiante “YMCA”, se apresentará em um dos bailes de posse de Trump, bem como em um comício que ele realizará em Washington, DC, um dia antes de sua posse.

Num comunicado publicado na sua página oficial do Facebook, a banda esclareceu que a sua decisão de participar nestes eventos foi motivada pela crença no poder unificador da música, apesar do ambiente político polarizado. “Sabemos que alguns de vocês não ficarão felizes em ouvir isso, no entanto, acreditamos que a música deve ser tocada sem levar em conta a política”, escreveu a banda. “Nossa música YMCA é um hino global que, esperamos, ajudará a unir o país depois de uma campanha tumultuada e dividida na qual nosso candidato preferido perdeu”.

Village People expressou a esperança de que a sua actuação possa servir como uma forma de curar divisões e promover a unidade, enfatizando o seu foco no uso da música para unir as pessoas, independentemente da filiação política.

Lee Greenwood: um hino patriótico Lee Greenwood, conhecido por seu icônico hino patriótico “God Bless the USA”, também se apresentará na posse de Trump. A balada sincera de Greenwood tornou-se sinônimo de orgulho americano, especialmente em tempos de reflexão e unidade nacional. A música é frequentemente tocada em eventos importantes e foi adotada por muitos no país como o hino nacional não oficial. A aparição de Greenwood trará um sentimento de solenidade e orgulho à inauguração, celebrando os valores e o espírito dos Estados Unidos.

Billy Ray Cyrus: música country e cultura pop Billy Ray Cyrus, uma lenda da música country que alcançou a fama com “Achy Breaky Heart”, adicionará sua influência à programação inaugural. Cyrus, cuja carreira abrange country, pop e rock, continua sendo uma figura chave na indústria musical e na cultura pop, graças ao seu trabalho como atriz em Hannah Montana e à sua recente colaboração no sucesso viral “Old Town Road” com Lil Nas.

A atuação de Cyrus na inauguração mostrará seu apelo cruzado, já que ele continua sendo uma figura querida tanto pelos fãs de música country tradicional quanto pelas gerações mais jovens que o conhecem por seu papel na série Hannah Montana.

Um pôster diversificado para um evento histórico A programação de apresentações de inauguração de Donald Trump reflete uma ampla variedade de estilos musicais e ícones culturais, desde superestrelas da música country até lendas da discoteca. Cada artista traz seu sabor único ao evento, contribuindo para uma abertura que destaca a diversidade musical americana. Esta inauguração promete mostrar a vibrante herança musical do país de uma forma grandiosa e festiva.

À medida que o país transita para uma nova administração, as actuações destes artistas oferecem um momento de unidade e reflexão cultural, celebrando a rica tapeçaria musical da América e dando as boas-vindas ao novo presidente no cargo.

