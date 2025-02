Carro elétrico, a União Europeia muda tudo? "O que pode acontecer nos motores híbridos"soprando decisivo

A União Europeia estaria prestes a mudar o curso no campo do carro e o retratou sobre as loucuras ideológicas do acordo de Groene da era dos Timmermans. De acordo com uma indiscrição do semanário alemão Der Spiegel, eles avaliam em Bruxelas para abrir o mercado para carros híbridos e carros elétricos equipados com uma extensão de alcance (são veículos elétricos com um pequeno motor de auxílio a gasolina para carregar a bateria) e depois o 2035, Ano no CU, a proibição foi determinada (tempestade e irrevogável) para vender veículos com motor a gasolina ou diesel.

Um sinal tímido, mas importante, lançado pelo comitê da UE: talvez alguém esteja no topo da união, com os relatórios sobre o colapso da indústria automobilística que ainda estão ligados ao fóssil, finalmente percebidos, mesmo que sejam atrasados ​​da explosão do alto risco a que nossa economia está exposta.





De acordo com várias fontes de De Spiegel, o compromisso já teria sido “informal” graças à mediação de Eckart von Klaeden, um ex-político alemão que é responsável pelas relações institucionais da Mercedes-Benz hoje: “Acreditamos que o regulamento deve Seja o regulamento sempre aberto à tecnologia, de tal maneira que a autorização de modelos híbridos plug-in e com o extensor do alcance é possível porque são veículos limpos “.





Um documento do mesmo comitê da UE, publicado na semana passada, admitiu a intenção de avaliar o pacote inteiro: “Queremos investigar a possível flexibilidade para garantir que nosso setor permaneça competitivo sem a ambição geral dos objetivos de 2025” e “para diminuir Atinge o objetivo da neutralidade climática para carros até 2035 “.