Carros usados ​​na Alemanha: por que híbridos no topo

As mudanças interessantes são caracterizadas pela situação que se desenvolveu no mercado de carros usados ​​na Alemanha. Por um lado, os preços continuam diminuindo, por outro lado, os modelos híbridos ocupam com confiança uma posição de liderança. O que está por trás dessa tendência e quanto tempo durará a redução de preços?

De acordo com o mais recente índice de preços do AutoScout24, o custo médio de um carro usado foi de 27.059 euros, 1,2% menor que em janeiro de 2024. Essa tendência é confirmada por outras plataformas como o Mobile. No entanto, nem todos os tipos de carros são perdidos de preço. Foi assim que o custo mudou de acordo com o tipo de leitor:

Carros a diesel: aumento de preço de 0,5%, o preço médio é de 28.080 euros.

Carros de combustível: permaneceram no mesmo nível – 25.021 euros.

Veículos elétricos: o todo incluiu 1%, o preço médio é de 29.630 euros.

Os híbridos: ligeiramente diminuíram e continuam sendo os mais caros – 37.026 euros.

De acordo com a publicação alemã, Handelsblatt, no início de 2025, as concessionárias registraram um aumento adicional de juros para híbridos de até 3 a 4 anos (+ 25%). Ao mesmo tempo, de acordo com a ADAC, os preços dos carros elétricos usados ​​continuam a diminuir moderadamente, e a solicitação principal está focada nos modelos com uma corrida de pelo menos 300 km. Os especialistas observam que a tendência de “paisagismo” a frota está se intensificando, mas os híbridos até agora estão em demanda devido à combinação das vantagens do motor de combustão interna e da unidade elétrica.

Por que escolher com mais frequência

Carros híbridos se tornaram líderes de mercado reais. Existem várias razões para isso:

Economia de combustível: os altos preços do gás tornam os híbridos uma escolha atraente.

Uma ampla gama: “micro-gebrides” disponíveis para modelos conectados luxuosos.

Convivência ambiental: os híbridos são percebidos como uma alternativa mais “limpa” a um carro tradicional.

É interessante notar que mesmo “micro-gebrides”, que não podem viajar exclusivamente de eletricidade, estão em demanda. Seus módulos híbridos otimizam o consumo de combustível, o que os torna particularmente benéficos para a operação diária. Deve -se notar que, quando se trata de gravar carros novos, o Departamento Federal de Automóveis (KBA) também considera esse tipo de híbrido como uma “alternativa”.

Ofertas favoráveis ​​no segmento premium

Carros elétricos, apesar da queda nos preços, ainda não podem competir com híbridos. O custo médio de um carro elétrico usado é de 29.630 euros (-1% em comparação com dezembro). No entanto, no segmento premium e de luxo, ofertas realmente lucrativas apareceram, o que pode chamar a atenção de compradores ricos em busca de uma combinação de inovação e status.

O que acontecerá nos próximos meses

A situação no mercado de carros usados ​​permanece ambíguo. Por um lado, a demanda aumenta, por outro lado, a proposta é reduzida, em particular no segmento de modelos antigos e orçamentários. De acordo com Stefan Schnek, chefe do Departamento de Vendas Autoscot24 na Alemanha, o preço médio mantém a estabilidade devido a um aumento na participação de carros mais jovens e mais caros. No entanto, em fevereiro e março, quando a demanda é tradicionalmente aumentada, os preços podem começar o crescimento novamente.

Seleção de carros em 2025

Híbridos: uma excelente opção para quem deseja economizar com combustível e manter alta liquidez do carro no mercado.

Modelos de gasolina e diesel: a melhor opção para fãs de carros “clássicos”; Os preços para eles são sempre estáveis.

Carros elétricos: uma opção interessante para os fãs de experiências; Seu custo é reduzido e as ofertas se tornam mais atraentes.

Segundo as estimativas da ADAC, este ano promete ser particularmente saturado. Siga as tendências e preste atenção aos relacionamentos atuais dos portões de auto-alemão para fazer uma compra realmente lucrativa!

