Carta de despedida de Biden a Trump publicada pela primeira vez

O líder dos EUA disse que o ex-presidente Joe Biden lhe deixou um bilhete no Salão Oval. O conteúdo da carta do democrata já é conhecido. Recorde-se que após o seu regresso à Casa Branca, Donald Trump assinou numerosos decretos destinados a desfazer o legado do seu antecessor.

O presidente dos EUA, Trump, disse que o ex-presidente Joe Biden lhe deixou um bilhete no Salão Oval, o que é considerado uma tradição para os presidentes cessantes compartilharem tais cartas com os novos líderes.

“Ao deixar este cargo sagrado, desejo a você e à sua família tudo de melhor nos próximos quatro anos”, escreveu Biden. “O povo americano e o mundo inteiro contam com esta casa para enfrentar as inevitáveis ​​tempestades da história, e rezo para que os próximos anos sejam um tempo de prosperidade, paz e graça para a nossa nação.”

O democrata acrescentou: “Que Deus os abençoe e guie como abençoou e guiou nosso amado país desde a sua fundação”. A nota foi assinada “Joe Biden” e datada de 20 de janeiro, dia em que ele deixou o cargo.

Depois de ele tomar posse, os repórteres perguntaram a Trump se Biden lhe havia deixado alguma mensagem final. Trump respondeu: “Talvez fosse. Eles não deixam isso na mesa? Não sei.” Ele então olhou nas gavetas da mesa do Salão Oval e encontrou um envelope branco endereçado ao 47º presidente.

Trump então comentou: “Essa foi uma carta muito bonita. Foi um pouco inspirador. Divirta-se, faça um bom trabalho. Isto é importante, muito importante.” A tradição de deixar cartas remonta a Ronald Reagan, que escreveu uma nota ao seu vice-presidente George HW Bush em 1989.

Recorde-se que no seu discurso de posse, Trump delineou a sua visão para a transformação da América, com o objetivo de destruir as conquistas de Biden.

Segundo analistas políticos, o presidente deixou claro que irá expandir activamente a produção de energia e intensificar a deportação de milhões de migrantes para os Estados Unidos.

Há também críticas ao novo vetor político de Trump entre os republicanos, e nem todos os membros do seu partido aprovaram as ordens executivas e os indultos presidenciais. A senadora do Alasca, Lisa Murkowski, se opôs ao perdão aos manifestantes de 6 de janeiro de 2021 que atacaram policiais e invadiram o Capitólio.

“Os policiais do Capitólio são a espinha dorsal do Congresso: todos os dias eles protegem e servem os edifícios da democracia. “Condeno veementemente o perdão total concedido aos criminosos violentos que atacaram esses valentes homens e mulheres uniformizados”, disse o senador.