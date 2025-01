Carta manuscrita de Steve Jobs de 1974 sobre ‘Desejo ir à Índia para assistir ao Kumba Mela’ leiloada por mais de 4 cr – O que ele escreveu

Uma carta manuscrita de 1974 do falecido cofundador da Apple, Steve Jobs, sobre seus planos de visitar o Kumbh Mela foi recentemente leiloada. $4,32 milhões. A carta que foi leiloada pela Bonhams é dirigido a seu amigo de infância, Tim Brown, no qual expressa seu desejo de visitar a Índia para o Kumbh Mela que começaria em abril.

Agora moro em uma fazenda nas montanhas entre Los Gatos e Santa Cruz. Quero ir à Índia para o Kumba Mela, que começa em abril. Irei embora em março, ainda não tenho certeza. Se desejar, e eu ainda estarei aqui quando você chegar, podemos ir juntos para as montanhas e você poderá me contar seus pensamentos e sentimentos, que não entendi completamente em sua carta.

Embora ele nunca tenha participado do Kumbh Mela, sua esposa Laurene Jobs chegou ao Prayagraj de Uttar Pradesh para participar do Mahakumbh Mela em 13 de janeiro. Ela também recebeu o nome hindu de “Kamala” durante um evento cerimonial onde realizou o ritual de ‘pattabhishek. ‘ para o líder espiritual Vyasanand Giri Maharaj, vestido com um longo vestido branco e um xale laranja, dedicou-se à oração. Ele também sofreu de alergias. Segundo dia no Maha Kumbh 2025.