Cartazes ‘#Getoutravi’ aparecem em Chennai exigindo a remoção do governador de Tamil Nadu após greve na Assembleia – Tamil Nadu News

Cartazes pedindo a demissão do governador RN Ravi, condenando sua saída abrupta da Assembleia de Tamil Nadu, apareceram em Chennai. O incidente, que ocorreu quando apenas o hino estatal, “Tamil Thai Vazhthu”, foi tocado em vez do hino nacional à chegada, provocou indignação generalizada.

Os cartazes, com a hashtag #GetOutRavi, acusavam o governador de violar o protocolo e alegavam o seu alinhamento com a aliança AIADMK-BJP, que parece protegê-lo.

As ações do Governador desencadearam uma onda de críticas, liderada pelo partido no poder, DMK. O secretário organizador do DMK, RS Bharathi, condenou o comportamento do governador como uma violação do protocolo e desrespeitoso para com a assembleia e o povo de Tamil Nadu.

Em resposta à polêmica, o DMK anunciou um protesto em todo o estado. O Ministro-Chefe de Tamil Nadu, MK Stalin, juntou-se à reacção, condenando a recusa do Governador em fazer o seu discurso habitual e descrevendo a greve como “inconstitucional”.

“É infantil que o Governador, que editou o discurso no ano passado, não o tenha lido este ano. Seus contínuos insultos ao povo de Tamil Nadu, ao governo eleito por eles e à centenária Assembleia Legislativa de Tamil Nadu são inadequados para o cargo que ocupa”, disse Stalin.

O Ministro-Chefe questionou ainda a continuação do Governador no cargo e perguntou: “Porque é que alguém que não está disposto a desempenhar os seus deveres políticos e jurídicos permanecerá no cargo?”

Esta não é a primeira vez que aparecem cartazes pedindo a destituição do governador Ravi. Em janeiro de 2023, pôsteres semelhantes começaram a virar tendência no