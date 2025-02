Casa à primeira vista, Ida de Filippo Travolta: aqueles que o inundaram com rosas vermelhas | Olhar

Jantar romântico, luxo extra e muitas rosas vermelhas. Ida di Filippoa estrela de À primeira vistaComemorou seu aniversário em Milão, oprimido pelo amor de seu namorado.

No Instagram está o corretor que está lutando pela exigente meneghina square com Mariana d’Amico um Gianluca Biscoito Torre É famoso por compartilhar com seguidores e momentos de intimidade dos fãs, sempre caracterizados por grande simpatia e auto -ironia. Por esse motivo, talvez o favorito do programa de Tempo real“Caso” autêntico da última temporada na banda muito difícil e disputada doAcesso ao horário nobre (que, para ser entendido onde domina Stefano de Martino Con Sua empresa).





Sorrindo, em vestido de noite preto sóbrio, mas elegante e com um ponto de sensualidade, Di Filippo (Bell agora transplantado para a Lombardia) compartilhou as fotos da noite com dois com uma mensagem sincera no Instagram: “Um aniversário especial, cercado por carinho, sorriso E sorria e … muitas rosas! Desejos maravilhosos Que você me enviou: lendo suas mensagens encheu meu coração de alegria! Um agradecimento especial ao meu @orteip90, que sempre consegue me surpreender com seu amor (e com as rosas mais bonitas de todos os tempos). E quanto à noite? Perfeito! Eu trago todo esse carinho para o meu coração … você é realmente especial! ” Rachadura. Em suma, não exatamente para todos.





E se Gianluca Torre é um dos primeiros a colocar o coração estratégico, os fãs são desencadeados nos comentários: “Feliz aniversário, querida, essa vida sempre ri de você. Um grande abraço”, você é especialmente para nós, Ida. Nós te amamos.