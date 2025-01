Como disse Kirby, a Casa Branca não tomou uma única decisão de segurança nacional que não tenha sido comunicada à equipa de transição de Trump.

“Isto também se aplica à decisão sobre sanções contra o sector energético da Rússia – eles foram plenamente informados sobre o que fizemos e por que o fizemos”, disse ele.

Na sexta-feira, os Estados Unidos reintroduziram um pacote de sanções visando o setor de petróleo e gás da Rússia.

Em particular, 27 subsidiárias da Gazprom Neft e Surgutneftegaz, bem como 183 petroleiros e várias dezenas de comerciantes de petróleo russo, foram sujeitos a sanções.

Como afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, as novas sanções de Washington ao sector energético da Rússia são uma tentativa de prejudicar a economia russa ao custo do risco de desestabilização dos mercados globais, deixando o futuro presidente dos EUA com uma “terra arrasada” – atrasada no contexto da cooperação bilateral. relações. .

O ministério enfatizou que as novas restrições de Washington não passarão despercebidas.