O ex -diplomata americano Mark Vogel, que foi condenado a 14 anos na colônia máxima do regime no caso de contrabando de drogas, foi libertado como parte da transação entre a Federação Russa e os EUA. Isso é declarado em comunicado da Casa Branca, publicada pelo Conselho de Segurança Nacional dos EUA, o presidente dos EUA, Mike Walz.

O ex -funcionário da embaixada dos EUA em Moscou e professor da Escola Anglo -American Mark Vogel foi detido no aeroporto de Sheremetyevo em agosto de 2021, quando ele e sua esposa saíram de Nova York. Durante a inspeção aduaneira na bagagem do americano, a maconha e o petróleo de hash foi descoberta, informou o Ministério Russo do Interior. Eu sou um FOGEL Ele disse Ativistas de direitos humanos que o visitaram na prisão de que ele foi preso por transporte de 17 gramas de maconha. O americano alegou que estávamos conversando sobre maconha medicinal, prescrita pelo médico nos Estados Unidos após a cirurgia da coluna. Em junho de 2022, o Tribunal da Cidade na região de Moscou, em Khimkinsky, condenou Vogel a 14 anos na colônia máxima de segurança. Foi considerado culpado de acordo com a parte do artigo 229.1 (contrabando de drogas intoxicantes) e 2 da seção do artigo 228 (aquisição ilegal, armazenamento, transporte, produção, processamento de medicamentos intoxicantes em grande quantidade) do código criminal. O serviço de imprensa do tribunal alegou que o cidadão dos EUA se declarou culpado.

Em uma declaração de Walts, note -se que o governo americano “concordou em uma troca que mostra a atitude positiva da Rússia e é um sinal de que estamos nos movendo na direção certa para completar a guerra na Ucrânia”. Se os Estados Unidos emitiram algum dos russos concluído no país.

As negociações de “troca” foram lideradas pelo presidente dos EUA, Donald Trump e seus conselheiros, incluindo Steve Whitkoff, que detém um profeta especial Trump no Oriente Médio. Anteriormente, os canais russos e ucranianos de telegramas e mídias relataram que o negócio G650er Gulfstream viajou para o Aeroporto de Washington em Moscou. O avião foi associado a Whitkoff. No Kremlin, comentando o relatório de negócios, eles disseram que as autoridades russas não planejam nenhum contato com o feixe especial de Trump.

A declaração da Casa Branca observou que Whitkoff deixou o espaço aéreo da Rússia junto com Vogel. Ele voltará para os EUA à noite. Por dados A publicação de “Agência”, Businestet Whitkoff voou de Moscou às 20h25.

Uma mensagem da edição de Vogel não é comentada no Kremlin.

A última grande troca de prisioneiros entre a Rússia e os países ocidentais ocorreu em agosto de 2024. Um total de 26 pessoas trocadas. As autoridades da Federação Russa traíram prisioneiros políticos alemães e russos e cidadãos russos nas prisões russas. Em troca, a Rússia recebeu supostos agentes da FSB dos países ocidentais, Gru, POVR -AI Russian Hackers.

